EN VIDEO l Exjugador de la NFL fue a grabar un comercial en el Catatumbo y terminó impactado por un rayo

Un exjugador de la National Football League (NFL), Drew Brees, sufrió el impacto de un rayo del Relámpago del Catatumbo mientras grababa un comercial.

Brees viajó hasta el estado Zulia aprovechando la majestuosidad del Relámpago del Catatumbo. No obstante, lo que en principio era un comercial de rutina, casi termina en tragedia.

El equipo de producción tenía todo listo cuando pasó el temor de cualquier visitante del Relámpago del Catatumbo. Sin previo aviso, un rayo impactó muy cerca de la estrella norteamericana. Hasta el momento se desconoce si llegó a impactarlo o cayó a su lado.

El periodista Rafael Hernández publicó un video del momento cuando ocurrió el impactante hecho.

"La estrella de la NFL fue impactado cuando grabábamos un comercial al sur del Lago de Maracaibo", comentó en su cuenta en Twitter.

Además, se desconoce el estado de salud en que se encuentre el deportista y su equipo de trabajo.

"Emocionado de volar a un lugar ultra secreto a finales de esta semana para filmar el nuevo video promocional", es uno de los últimos mensajes que compartió en su Twitter.

Excited to be flying to a top-secret location later this week to shoot the new promotional video for @PointsBetUSA

— Drew Brees (@drewbrees) November 30, 2022