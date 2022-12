La verdad sobre la historia del jugador de la NFL y un rayo en el Catatumbo

Este viernes, 2 de diciembre, comenzaron a circular en redes sociales versiones sobre un incidente que habría sufrido Drew Brees, exjugador de la National Football League (NFL), puesto que supuestamente lo golpeó un rayo del relámpago del Catatumbo, estado Zulia.

El video del supuesto incidente se viralizó rápidamente en las redes sociales y varios fanáticos se preocuparon por el estado de salud de Brees. Desde Venezuela, no había detalles sobre la estrella de fútbol americano.

Se pudo conocer que Brees estaba en el estado Zulia grabando un comercial para la casa de apuesta PointsBet. En tal sentido, la casa de apuestas dijo que estaba monitoreando lo ocurrido, pero no dio más detalles:

Después de horas de incertidumbre y cobertura de medios venezolanos y estadounidenses, trascendió que se trataba de una campaña de marketing. El mismo Brees aparece en un video en una ambulancia, en la que hace una publicidad sobre apuestas.

“Quería hacerles saber que estoy vivo y bien acá en Catatumbo, en Venezuela, el cual es el lugar más activo para rayos en el mundo. Estoy emocionado porque PointsBet está dando apuestas gratis a todos los clientes este fin de semana”, dijo Brees.

Time to let you in on a little fun we've had with @drewbrees guys. He's alive and well and "buzzing" for a weekend of free bets. Keep your eyes on our channels all weekend for bet drops for US vs. Netherlands, College Football and NFL. pic.twitter.com/vhnLm5S0Cw

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) December 2, 2022