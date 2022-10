Tenía la ilusión de pedirle matrimonio en la playa, pero perdió el anillo y acabó con un detector de metales +VIDEO

Un hombre tenía la ilusión de pedirle matrimonio en la playa a su novia, pero perdió el anillo y acabó con un detector de metales buscándolo.

Todo ocurrió en Murcia, en España, y las imágenes del curioso momento se hicieron vilral en la plataforma de TioTok.

LEER TAMBIÉN: HOMBRE SALIÓ CORRIENDO LUEGO DE QUE SU NOVIA SE ARRODILLÓ A PEDIRLE MATRIMONIO

En el vídeo en cuestión se puede ver a una pareja en la playa en pleno momentazo romántico: cuando él se hinca rodilla.

Y es que, cuando va a sacar el anillo, el novio se da cuenta de que no lo tiene: "Cariño, he perdido el anillo. No estoy bromeando", se le escucha decir.

Después de unos momentos de confusión, y tras buscarlo por la zona en la que estaban, acaban utilizando un detector de metales para encontrar el anillo.

EL NOVIO QUE SALIÓ CORRIENDO

Hay situaciones virales graciosas y otras que no lo son tanto. Ese es el caso de un video que se volvió viral en las redes sociales, luego de que un hombre huyera despavorido tras la sorpresiva propuesta de matrimonio que le hizo su novia.

Y es que el ambiente era propicio, ya que estaban frente al Coliseo de Roma, capital de Italia y la joven se puso de rodillas para hacerle la propuesta a su amado.

El triste momento fue registrado por Gabriela Grajales en su cuenta de TikTok, donde rapidamente se viralizó. Obtuvo más de 843.000 me gusta, más de 13.000 comentarios y ha sido visto más de seis millones de veces.

Aunque Grajales pensó que iba a grabar un bello momento, terminó grabando esta gran decepción amorosa.

Luego de que la mujer se arrodilló con anillo en mano el hombre intentó levantarla agarrándola de los brazos. Al no lograr que la fémina se parara el joven no aguantó la presión y tras mostrar una actitud nerviosa, se fue corriendo del lugar sin dar ningún tipo de explicación.

Todas las personas que se encontraban alrededor quedaron sorprendidas, ya que esperaban presenciar un tierno momento, según reseñó Crónica.