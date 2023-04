Así reaccionó Belinda ante las incesantes preguntas sobre el embarazo de Cazzu y su ex Christian Nodal

Tras haber pasado casi una semana desde que la cantante trapera argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal anunciaran que están esperando un hijo, Belinda por fin se pronunció sobre el hijo que está esperando su exprometido, ante la insistencia de los reporteros.

La artista hispanomexicana no tuvo más remedio que hablar del sonado embarazo previo a una presentación en Aguascalientes, México. Belinda fue abordada por varios reporteros quienes le insistieron en preguntas sobre el tema.

A pesar de que estaba hablando de sus fans, quienes pasaron la noche allí para ver el concierto, la cantante, a través de las cámaras de televisión, se vio en la obligación de enviar un mensaje a todas las personas que buscan saber su opinión sobre la vida privada de su ex pareja.

«Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, indicó al principio.

Pero inmediatamente, pidió que no le volvieran a preguntar sobre la vida de Nodal pues forma parte de su pasado.

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo por qué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, explicó.

No obstante, Belinda dejó claro que le desea lo mejor a su expareja ante el bonito reto de ser padres.

“Un bebé es una bendición, es una alegría así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”, concluyó la cantante.