﻿ Condición de Celine Dion sigue empeorando: Su hermana reveló que no tiene control de sus músculos

Un año después de que la cantante Celine Dion anunciara públicamente que le habían diagnosticado síndrome de persona rígida, su hermana Claudette Dion dijo que la ganadora del Grammy «no tiene control de sus músculos».

En una entrevista con el periódico canadiense 7 Jours, Claudette Dion dijo que su hermana está luchando para lidiar con los efectos debilitantes de la enfermedad.

«Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no es muy conocida. Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: ‘Lo vas a hacer bien'», comentó.

La hermana mayor de los Dion compartió que Celine tiene aspiraciones de regresar al escenario, pero cada día la condición de la cantante sigue deteriorándose.

«Es cierto que, tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene a buscarme. Debido a lo poco habitual de la condición, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tantas personas», añadió.

En diciembre de 2022, Celine Dion anunció su diagnóstico de síndrome de persona rígida en un video compartido en inglés y francés. Se trata de un trastorno autoinmune del sistema nervioso que a menudo resulta en «rigidez muscular severa y progresiva y espasmos de las extremidades inferiores y de la espalda».

Desde que reveló su diagnóstico, Dion canceló todas sus apariciones en público. Desde entonces pocas se le ha visto en algún evento.

“¿Conoce a personas que a menudo saltan por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos. Es poco lo que podemos hacer para apoyarla y aliviar su dolor», añadió su hermana.

La falta de tratamiento para el trastorno ha dejado pocas opciones para Dion y su familia, y Claudette agregó: «Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta terrible enfermedad».

En octubre, la cantante de «My Heart Will Go On» y su hijo, René-Charles Angélil, se reunieron con los Montreal Canadiens en Las Vegas cuando se enfrentaron a los Golden Knights en el T-Mobile Arena. Dion, también conoció al entrenador y veterano del hockey Martin St. Louis.

«Recuerdo que cuando tenías 14 años cantabas para el Papa. ‘Une colombe [‘A Dove’]», dijo St. Louis en francés sobre la actuación de la cantante en 1984 en el Estadio Olímpico de Grecia.

«Ha pasado un tiempo desde entonces. Hemos cambiado un poco desde entonces, pero no demasiado», respondió ella en esa breve conversación hace poco más de dos meses.