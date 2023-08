Las declaraciones del actor Laureano Olivarez de las que todos hablan: Llamó «hipócritas» a Édgar Ramírez y José Luis Useche

En las últimas horas se han vuelto virales unas declaraciones del actor Laureano Olivarez tras tildar de «hipócritas» a sus colegas Édgar Ramírez y José Luis Useche.

«Nunca me ha quitado el sueño Hollywood, soy de los que dice que yo no estoy esperando llegar allí (…) pero los colegas del ambiente televisivo teatral y cine venezolano que han trabajado con uno de repente como que se le olvidó todo, tienen memoria de pajarito, y tú cuando fuera de la tierra donde nacimos le dices mi cariño incondicional siempre, te ven como un burro mirando el barranco y dices ¿Qué pasó?», expresó el protagonista de «Sicario».

Por ejemplo, Laureano Olivarez colocó el caso de un colega con el que trabajó en Venevisión por mucho tiempo. «Tuvimos tres novelas corridas, asistí al velorio de su madre, colaboré en muchas cosas porque yo soy un amigo de frente y no estoy hablando paja ni me estoy escondiendo».

«La desilusión que me llevé de este colega es tan grande que desde los primeros encuentros que tuve con él y con la forma con la que me trató entendí que es un fantasma que nunca se mostró como era y la realidad tuya es que es una persona que le gusta desprestigiar, clasista, malo y bastante hipócrita y yo con esa gente no me la llevo y tampoco con las personas falsas que dan la mano y te dicen Laureano cuenta conmigo. Estoy hablando del señor José Luis Useche», señaló en entrevista con Pedro Padilla en EVTV Miami el pasado mes de mayo.

LO QUE DIJO DE ÉDGAR RAMÍREZ

Asimismo, el actor acotó que en el bulevar de Santa Mónica, en Los Ángeles, se encontró con Édgar Ramírez y recibió una promesa que nunca se cumplió.

«El señor Édgar Ramírez, al sellar su compromiso, me da la mano y me dice ‘quédate tranquilo, ya llegué, es mi primer largo, gracias por estar aquí conmigo. Quiero que sepas que en el momento que pueda darte la mano, así como tú me las has dado a mí, yo lo voy a hacer’, me da un abrazo falso y beso el cachete de Judas. Más nunca te he visto, más nunca te hablo, más nunca nada», aseguró.

«La piñata le diste palo y nunca se partió y eso es lo que no te gustó porque no cayó ningún juguete. Como ese trato no va conmigo, yo de prostituta no tengo nada, pero sí tengo conocimiento de calle y yo sé quien es quien y por eso no me gustan las mentiras», indicó Laureano Olivarez.