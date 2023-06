¡Orgullo venezolano! Gledys Ibarra apareció en esta serie británica +VIDEO

La querida actriz venezolana, Gledys Ibarra, comunicó la excelente noticia que apareció en la serie británica «Ruby Speaking», engrosando así su amplia trayectoria tanto en la televisión como en el cine.

«Querida gente mía, esto está hoy (22/06) al aire en televisión inglesa. Nada me da más alegría que compartirlo con ustedes. Cada paso avanzado en esté mercado tan difícil es ganado a pulso. Cada casting en el que salgo seleccionada créanme es un paso gigante», aseveró la artista criolla. Junto al anuncio, anexó un clip sin sonido de su actuación en Ruby Speaking.

Asimismo, hizo una invitación a sus seguidores en Instagram a ver esta nuevo producción. «Si estás en Inglaterra y si no, igual te invito a verla».

«No me voy a detener. Lo prometo. Honrando mi carrera. La vida me puso aquí y aquí lo voy a intentar. Donde me ponga lo haré con lo único que tengo pa’ impulsarme: yo misma y con Dios pues», agregó.

De inmediato, sus fieles y colegas transmitieron su felicitación por este nuevo éxito en la carrera artística de Gledys Ibarra.

«Bravo ¡Qué orgullo!», «¡Qué suerte la de esos ingleses de tenerte cerca! Te quiero, mi negra», «Felicidades negra que maravilla», «Que belleza mi santa. Bravoooo eres única y Venezolana», le comentaron actores como Ana María Simons, Franklin Virgüez, Ivette Domínguez, entre otros.

MÁS SOBRE «RUBY SPEAKING»

Ruby Speaking es una serie de comedia británica que consta de seis episodios, la cual se estrenó este jueves 22 de junio. La producción está disponible en la plataforma de stream IVTX y está a cargo de Yellow Door Productions.

La trama de la serie está enfocada en Ruby, una mujer soltera que trabaja en un centro de llamadas cuyo nombre es «Hellocom». La protagonista destaca por ser popular sobre el resto de sus compañeros de trabajo. No obstante, su nobleza la lleva a poner a los demás por encima de sí misma, incluso sobre una venta; al mismo tiempo que lucha por mantener a flote su sitio de trabajo.