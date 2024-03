﻿ VIDEO VIRAL: Así fue el esperado reencuentro de NSYNC que emocionó a sus fanáticos

NSYNC fue una de las «boyband» más exitosas en los años 90 y principios de los 2000, y la noche del miércoles se dio el tan esperado reencuentro de la agrupación durante un show en Los Ángeles.

Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez se subieron al mismo escenario para interpretar It’s Gonna Be Me, uno de sus temas más conocido, así como Bye Bye Bye.

Además, presentaron la canción Paradise, un tema que estará en el próximo disco de Timberlake, Everything I Thought It Was.

the new NSYNC song “paradise” performed live for the first time pic.twitter.com/7IHVCr8Wv1 — steven j. horowitz (@speriod) March 14, 2024

LA REUNIÓN DE NSYNC

Esta reunión sorpresa de NSYNC ocurrió luego de una aparición en los Premios MTV a los Videos Musicales 2023 el pasado mes de septiembre. Sin embargo, la banda actuó por última vez como quinteto en 2013, interpretando un medley cuando Timberlake fue reconocido con el Video Vanguard Award.

Aunque en 2019, Chasez, Kirkpatrick, Fatone y Bass se unieron a Ariana Grande en el show en Coachella. Allí cantaron “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” y “Tearin’ Up My Heart”. Pero, en esa ocasión, Timberlake no estuvo presente.

Los cinco integrantes de NSYNC se unieron de nuevo en 2023 para “Better Place”, que acompañó la cinta animada Trolls Band Together, reseñó Billboard.