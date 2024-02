﻿ ¿Comprar a los Tigres de Aragua? La propuesta que tiene en mente Miguel Cabrera

Tras su retiro de las Grandes Ligas, el expelotero Miguel Cabrera reveló que entre sus planes está comprar a los Tigres de Aragua, el equipo que lo vio crecer en Venezuela.

«Así como me preparé para jugar en Grandes Ligas, me tengo que preparar para dirigir una organización, o si Dios quiere que me presten a los Tigres o me lo vendan», comentó.

Durante una entrevista ofrecida a Béisbol Play, Cabrera indicó que todavía no puede ser mánager de un equipo.

«Como le dije a Luis Sojo tengo que aprender y estudiar bastante para ser mánager o gerente de un equipo», respondió Miguel Cabrera.

MIGUEL CABRERA SOBRE SU RETIRO EN VENEZUELA

Miguel Cabrera ahora piensa en despedirse de su público venezolano y en especial de la fanaticada de los Tigres de Aragua.

Es por esto que anunció durante el festival del jonrón realizado en diciembre que tiene previsto retirarse en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) el próximo año. Esto luego de superar algunos problemas que presenta en la rodilla.

«Creo que por cuestiones de salud, de mi rodilla, no lo podré hacer este año. Lo estuve pensando y en realidad me gusta mucho la idea de venir el año que viene a la temporada, prepararme físicamente y estar bien», expresó.

Asimismo, Miguel Cabrera sostuvo que siempre ha dicho que «no le gusta pasar pena y si va a hacer algo, lo hará bien».

«Si me voy a retirar aquí en Venezuela, me gustaría hacerlo ganando y compitiendo con todos estos chamos. Debo prepararme bien y planificar bien el retiro el año que viene y que sea algo grande, así como fue en Estados Unidos», indicó desde el Estadio Monumental Simón Bolívar.