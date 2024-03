EN FOTOS: Futbolista australiano, Josh Cavallo, le propuso matrimonio a su novio en pleno estadio

El futbolista australiano, Josh Cavallo, ha acaparado la atención tras pedirle matrimonio a su pareja en pleno estadio.

El jugador de 24 años recibió ayuda de su equipo el Adelaide United de la primera división de Australia, para llevar a cabo la sorpresa.

En las imágenes se puede ver a Cavallo de rodillas sosteniendo un anillo, mientras le pedía a su prometido que se tapara los ojos.

Finalmente, subieron una tercera postal en la que se ve a ambos tomados de la mano y con el anillo de compromiso puesto.

«Empezando este año con mi prometido. Gracias Adelaide United por ayudarnos a preparar esta sorpresa», escribió el deportista en la publicación.

«Habéis proporcionado un espacio seguro en el fútbol, ​​uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible. Para compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo», añadió.

Josh Cavallo anunció en octubre de 2021 que era gay. El jugador, que en ese entonces tenía 21 años, dijo que solo quería seguir jugando al fútbol y que lo trataran igual que al resto.

Asimismo, lamentó que otros deportistas tengan que vivir sin poder revelar su orientación sexual.

Starting this year with my fiancée 💍❤️

Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.

You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024