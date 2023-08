EN VIDEO | Con K.O. incluido, así fue la brutal pelea entre dos estrellas de la MLB en pleno partido

José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland y Tim Anderson, de los Medias Blancas de Chicago, protagonizaron este sábado una brutal pelea en un partido de béisbol de la MLB entre ambos equipos, la cual dio mucho de qué hablar y acabó con K.O. incluido.

Todo inició cuando Ramírez conectó un doble y llegó quieto a la intermedia. En su deslizamiento, al dominicano no le gustó una acción de Anderson y se lo recriminó. Sin embargo, lejos de resolver el inconveniente por la vía pacífica, se fueron a las manos.

Por unos segundos, el umpire intentó apartarlos. No obstante, en vista que entendió que nada podía hacer, decidió quitarse y allí comenzó la pelea.

Anderson intentó conectar primero hasta en dos oportunidades pero falló. Ramírez fue más pragmático y al primer intento le propinó un golpe en la cara que lo mandó al suelo.

Jose Ramirez with a MEAN right hand right to Tim Anderson’s jaw pic.twitter.com/5hZBF8gvJy — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 6, 2023

Luego de esto se vaciaron las bancas para intentar calmar la situación y separarlos.

El encuentro de béisbol terminó con triunfo para Chicago 7-4, pero la pelea se la llevó el caribeño.

RAMÍREZ HABLA SOBRE LOS HECHOS.

Posteriormente, el grandeliga dio su versión de cómo ocurrieron las cosas. Al mismo tiempo, calificó de «irrespetuoso» a Anderson.

«Yo entiendo que él (Tim Anderson) no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado. Le he dicho a él que no puede hacer eso porque puede lesionar a un muchacho. Aquí todo el mundo anda detrás de un futuro, tiene familia a quien mantener y es algo que (mala palabra), hay que cuidarse, hay que cuidarse y yo entendía que lo que él hizo no está bien», comentó el tercera base, reseñó ESPN.

«Me pegó muy fuerte a mí (cuando se deslizó en segunda), se lo corregí y él lo que (hizo) me invitó a pelar y entonces, si me invitó a pelear, ya tenía que ejecutar», añadió.