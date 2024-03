﻿ Jugador de Oklahoma City Thunder se desplomó en pleno partido de la NBA y todo quedó grabado

Un jugador de la NBA generó gran preocupación luego de desplomarse en pleno partido entre Oklahoma City Thunder y los Portland Trail Blazers.

Bismack Biyombo se encontraba en el banco de suplentes en el medio tiempo cuando las cámaras de la transmisión de TV capturaron el momento en el que se desplomó.

Rápidamente, los jugadores del City Thunder pidieron la asistencia de los médicos del equipo. Tras varios minutos de tensión, el jugador con 13 años de experiencia en la NBA poco a poco empezó a recuperarse.

Aunque personal del equipo trajo una silla de ruedas, no fue necesaria y el deportista logró incorporarse por sus propios medios. Posteriormente, caminó hacia los túneles de vestuario mientras era seguido por los doctores.

Durante la caída se golpeó la cabeza, lo que le causó aturdimiento temporal. Mientras tanto, los médicos informaron casi de inmediato que no se trataba de ningún problema cardíaco grave.

Bismack Biyombo collapsed earlier tonight and went back to the locker room

Biyombo was cleared of any serious medical issues by Blazers physicians and will be further evaluated tomorrow, per @NickAGallo.

🙏

pic.twitter.com/yu2D6xvu3P

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 7, 2024