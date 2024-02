﻿ OFICIAL: Lewis Hamilton dejará Mercedes y se unirá a Ferrari... pero en 2025

El piloto británico, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, dejará la escudería Mercedes para la temporada 2025 y se unirá al equipo de Ferrari.

«Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años», señaló la escudería en redes.

Para este cambio Ferrari habría decidido sacrificar a su segundo piloto, Carlos Sainz. Mientras tanto, ratificaron a Charles Leclerc, quien ya firmó una extensión de su contrato como la principal apuesta del equipo italiano.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024