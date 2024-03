AP: En Miami le redujeron sentencia de Claudia Díaz, la extesorera de Chávez

El juez de un tribunal federal de Miami (EEUU) redujo, este lunes 11 de marzo, las sentencias a prisión que enfrentará Claudia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez y extesorera de Venezuela, así como la de su esposo.

«Un juez de Miami redujo de 15 a 12 años las sentencias de prisión de la ex tesorera de Venezuela Claudia Díaz y su esposo», detalló el periodista de la agencia de noticias The Associated Press (AP) Joshua Goodman.

«La pareja se benefició de una nueva enmienda a las pautas federales de sentencia para delincuentes por primera vez», explicó el comunicador a través de su cuenta de Twitter (X).

Díaz recibió una condena de 15 años de prisión en Miami. Fue una de las personas más cercanas al fallecido presidente venezolano, a quien sirvió como enfermera personal.

Durante ese tiempo, ascendió en el escalafón del gobierno hasta llegar a ser la jefa del Tesoro Nacional de Venezuela entre 2011 y 2013.

Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Díaz participó en una trama de corrupción y lavado de dinero. La misma involucró a otros altos funcionarios venezolanos y al empresario Raúl Gorrín.

La fiscalía sostuvo que Díaz recibió millones de dólares en sobornos de Gorrín para autorizar transacciones cambiarias favorables al gobierno venezolano.

Díaz y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, usaron el dinero ilícito para comprar propiedades de lujo. Tales como: yates, jets privados, caballos campeones y otros bienes en Estados Unidos y otros países. La pareja fue arrestada en España en 2018 y extraditada a Estados Unidos en 2022.

Asimismo, Díaz recibió pagos por alrededor de 136 millones de dólares, que su cónyuge escondía mediante la creación de empresas ficticias y la apertura de cuentas bancarias en el exterior. Una parte llegó a territorio estadounidense, específicamente a la ciudad de Miami.

NEW: A judge in Miami has reduced to 12 years, from 15, the prison sentences of ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz and her husband.

The couple benefitted from a new amendment to federal sentencing guidelines for first time offenders.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 11, 2024