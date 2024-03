﻿ Colombia y Brasil expresan su "preocupación" por el bloqueo de la candidatura opositora y así responde el chavismo

Los gobiernos de Colombia y Brasil expresaron su «preocupación» por la decisión del chavismo de impedir que la candidata presidencial de la oposición se postulara ante el CNE, a pesar de no tener ninguna sanción en su contra.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, urgió la necesidad de elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela. El mandatario dijo que el proceso debe promover la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática.

«Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de la oposición como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros», dijo.

La Cancillería colombiana advirtió que esta decisión del chavismo podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional. En este sentido, destacaron que podría afectar la transparencia y competitividad del proceso electoral.

Por otra parte, indicaron que Colombia seguirá ofreciendo sus buenos oficios en caso de que Venezuela los necesite. La Cancillería se puso a la orden para ayudar a mantener un ambiente conducente a la concreción de soluciones democráticas propuestas, acordadas y alcanzadas por los propios venezolanos.

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia Bogotá, marzo 26 de 2024. 🧵👇 pic.twitter.com/o05ufbo5RD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 26, 2024

AL CHAVISMO NO LE GUSTÓ PRONUNCIAMIENTO DE COLOMBIA

El canciller del chavismo, Yvan Gil, expresó su descontento por el comunicado del Gobierno de Petro.

«Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de EEUU, la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos», dijo el vocero del chavismo.

Gil acusó al Gobierno de Colombia de «emitir juicios falsos». Además, aseguró que el canciller Luis Murillo contaba con información «veraz» de primera mano.

«No solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, que ha sido promovido por nuestros presidentes», añadió.

Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los EEUU, la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos. Venezuela ha sido siempre respetuosa de los… https://t.co/D1lU1uRwf6 — Yvan Gil (@yvangil) March 26, 2024

LULA TAMBIÉN CUESTIONÓ AL CHAVISMO

El presidente de Brasil, Luis Ignacio «Lula» da Silva, cuestionó que le negaran el derecho a participar en las elecciones presidenciales a la candidata de la oposición en Venezuela.

«El gobierno brasileño sigue con expectación y preocupación el desarrollo del proceso electoral en ese país», indicó en un comunicado.

Además, cuestionó que el chavismo se mantenga en silencio y ni siquiera de una explicación sobre lo que está haciendo con la oposición.

«Al candidato postulado por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, sobre la cual no hubo decisiones judiciales, se le impidió registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados. Hasta la fecha, el impedimento no ha sido objeto de ninguna explicación oficial«, reseñó el comunicado del Gobierno de Lula.

Al igual que Colombia, expresaron su deseo por cooperar por el restablecimiento de la estabilidad en Venezuela. El texto concluye con su deseo «para que las elecciones constituyan un paso firme hacia la normalización de la vida política y el fortalecimiento de la democracia».

Hasta ahora el CNE de Venezuela no ha dado ninguna explicación del por qué no permitieron inscribirse a la candidata de oposición. Esta situación ha generado profunda preocupación en la comunidad internacional de cara a la transparencia de las elecciones.