Confirman muerte de Shani Louk, joven alemana secuestrada en festival de Israel por terroristas de Hamás

Ricarda Louk, madre de la joven alemana-israelí, Shani Louk, confirmó que su hija fue asesinada por el grupo Hamás.

“Desgraciadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva”, comentó la devastada madre en declaraciones recogidas por Infobae.

A Shani, de 23 años, la secuestraron el día de la masacre en el festival de música en el desierto de Israel el 7 de octubre. Su caso se hizo viral luego de que los terroristas publicaran un video en el que la joven aparecía en la parte trasera de una camioneta repleta de terroristas de Hamás.

En el audiovisual aparecía Shani, inconsciente y sin ropa. Aunque en un principio trascendió la noticia de que estaba muerta, su madre se pronunció días después para decir que le había llegado información de que la joven estaba viva, pero gravemente herida en un hospital controlado por Hamás.

Desde entonces no se supo más, hasta ahora que autoridades de Israel confirmaron la muerte de la joven. Organismos de seguridad israelís no encontraron su cuerpo, pero hallaron un fragmento de su cráneo.

«Shani Louk, que fue secuestrada en un festival de música, torturada y paseada por Gaza por terroristas de Hamás, experimentó horrores insondables”, indicó el Ministerio de Exteriores de Israel.

En este sentido, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ofreció más detalles de la noticia. «Estos animales bárbaros y sádicos simplemente le cortaron la cabeza mientras atacaban, torturaban y mataban a israelíes. Es una gran tragedia y extiendo mi más sentido pésame a su familia”.

