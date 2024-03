EN VIDEO: Polémica en Colombia, Petro amenazó con ir a una Constituyente si no se aprueban sus reformas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó revuelo este viernes al amenazar con ir a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) si el Congreso no acaba aprobando sus reformas, lo que ha generado rechazo de diversas figuras políticas de ese país.

«Si un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente», advirtió el mandatario durante un acto político desde Cali.

En ese sentido, Petro alegó que Colombia «no se tiene que arrodillar». «La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia», añadió.

Asimismo, precisó el gobernante que él está a favor de la concertación y el diálogo, pero con «el pueblo de las calles».

«Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decreto, entonces no es el pueblo que se va arrodillado hacia su casa, derrotado», adicionó.

#15Mar #Colombia@VickyDavilaH: Petro lanza amenaza si no pasan sus polémicas reformas en el Congreso: “Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”. En la campaña de 2018 Petro dijo que haría constituyente. En 2022 como eso no le servía para ganar dijo que no lo… pic.twitter.com/gOwHGP31Fc

— Reporte Ya (@ReporteYa) March 16, 2024