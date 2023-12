Imágenes sensibles: El caso viral de luchadora que recibió brutal golpiza de su ex, un peleador de la MMA

La luchadora mexicana Daniela López Mejía denunció que su expareja Luis Pedro Cervantes, padre de su hija y especialista en artes marciales mixtas (MMA), la agredió físicamente y publicó imágenes de sus lesiones.

López creó hace tres días una cuenta de Instagram y dio detalles sobre la agresión. Aseveró que Cervantes la golpeó y la dejó tirada en el suelo, sin importarle que su hija estuviera en la habitación de enfrente.

«Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me pasó; es real. Lo que me hizo es inhumano, no le importo que mi hija estuviera ahí», denunció. «Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía», acotó.

Las imágenes dejaron sorprendidos a miles de internautas, puesto que mostró su rostro hinchado y con un ojo morado. Además, se le puede ver con cortos en la cara y una gota de sangre proveniente de su nariz.

LÓPEZ DENUNCIÓ

La peleadora presentó una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Unidad de Atención Temprana de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y precisó que la acusación es por violencia familiar.

«Quiso someterme. Me hubiera gustado defenderme, pero no pudo. Fue un golpe que me dejó en el piso sin poder hacer más», relató. «Fue suficiente para dejarme en el piso adolorida. Tengo fractura de nariz», explicó al programa Al rojo vivo.

«Estoy muy triste. Temo por mi seguridad y la de mi hija», dijo López, quien aclaró que «no es la primera vez» que Cervantes la agrade. «Hace dos años ya me había agredido. Me dio un rodillazo en la panza», indicó.

López afirmó que, tras la primera agresión, cortó la relación, pero hace pocos meses volvieron. «Yo lo perdono. Él había cambiado muchísimo y me trataba bien, pero volvió a cometer esta atrocidad», añadió.

La luchadora dijo que Cervantes quería «hacerle mucho daño» y pide que las autoridades hagan justicia. Hasta este jueves, no hay información sobre la investigación o el paradero del presunto agresor.