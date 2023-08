Indignación en Colombia: Mujer en condición de calle se comió partes de un perro en medio de los reclamos de la gente

Un insólito caso está dando de qué hablar en las calles de Bogotá, Colombia, luego de que una mujer en situación de calle apareciera en un video comiéndose a un perro muerto.

El audiovisual no tardó en hacerse viral, por lo impactante de las imágenes, ya que aparece la mujer manipulando el cuerpo del animal muerto y sacando pedazos de carne para comérselos.

Lo peor del caso, es que hace todo esto sin ni siquiera cocinarlo. Frente a esta situación los transeúntes que presenciaron la escena intentaron intervenir, pero la mujer les respondió con insultos y amenazas.

“¿Qué pasa viejo? Usted sabe cuántas veces me la han hecho. Me mandó este perro de regalo y estos me van a traicionar otra vez… Diablo qué pasa, yo me voy, pero a la próxima lo pringo y me mata», dijo a quienes le reclamaban.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer y las causas de la muerte del perro.

#Aberrante Insólito caso en el sur de Bogotá: habitante de calle se come un perro. Personas alrededor le reclaman por este atroz hecho. pic.twitter.com/U9GY7N49fC — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) August 28, 2023

La Policía Metropolitana de Bogotá está buscando a una mujer habitante de calle que fue grabada comiendo un perro muerto.

El mayor Gustavo Palacios, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo un llamado a la ciudadanía para que ayude a encontrar a la mujer.

“Por favor, si tienen alguna información sobre esta persona, comuníquense con el 123”, dijo el mayor Palacios.

La Ley 1774 de 2016, también conocida como la Ley contra el maltrato animal, establece que los animales son seres que sienten y no cosas. Por lo tanto, tienen derecho a recibir protección contra el sufrimiento y el dolor, tanto si es causado directamente como indirectamente por los humanos.

La ley tipifica como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato animal, como:

Lesionar o causar la muerte a un animal

Abandonar a un animal

Someter a un animal a trabajos excesivos o peligrosos

Mantener a un animal en condiciones insalubres o de hacinamiento

Utilizar a un animal para peleas

Practicar la tauromaquia

Las penas por maltrato animal van desde los 12 hasta los 36 meses de prisión, multas entre los 5 y 60 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para trabajar o cuidar de animales hasta por tres años.