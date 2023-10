Las imágenes apocalípticas de voraz incendio que causa pánico en ciudad turística argentina

Un gran incendio forestal causó pánico en la localidad de Villa Carlos Paz, Argentina, durante este martes, 10 de octubre. Las impresionantes imágenes se viralizaron y dejaron en evidencia la grave situación en esta ciudad turística.

En las redes sociales comenzó a circular el video grabado por un dron. En las imágenes se puede apreciar una línea de fuego de cientos de metros de largo que se acerca a la ciudad de 96.000 habitantes.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 10, 2023