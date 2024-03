Murió Paul Alexander, el hombre que vivió en un pulmón de acero durante más de 70 años

Paul Alexander, el hombre que vivió en un pulmón de acero durante más de 70 años y cuya historia inspiró a millones de personas, murió este lunes 11 de marzo.

De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, el fallecimiento de Alexander, de 78 años de edad, lo informó una organización de recaudación de fondos para su atención sanitaria.

Paul Alexander, a Texas man who lived in an iron lung for most of his life, has died. He was 78 years old 🙏 🕊️

pic.twitter.com/a92nE6coj8

— Daily Loud (@DailyLoud) March 13, 2024