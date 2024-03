Tienen vigilado a ‘Alias Satanás’ en cárcel colombiana, dijo que «mataría a guardias» si no lo cambian de celda

Muy vigilado tienen a Juan Manuel Vera Sulbarán, alias «Satanás» en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa (Colombia). El reforzamiento de la custodia se debe a que el delincuente amenazó que «mataría a guardias» si no lo cambian de celda.

De acuerdo con lo reseñado con RCN Radio, en una carta, el mencionado recluso exigió ser cambiado de celda y patio en menos de 24 horas. Si esto no ocurre, afirmó que atentaría contra la integridad de los custodios.

LEA TAMBIÉN: ALCALDE DE BOGOTÁ ACUSA A ALIAS SATANÁS DE SEGUIR EXTORSIONANDO DESDE LA CÁRCEL Y ASÍ RESPONDIÓ EL CRIMINAL VENEZOLANO

«Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas. De no ser así, yo, Satanás, me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Mi pronto traslado o mi estadía en un patio decente. Gracias. La felicidad y tranquilidad no tienen precio. Att, Satanás», se lee en la carta presentada por la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía Seccional de Bogotá anunció una investigación. La misma motivada a que se habría confirmado que «Satanás» estaría involucrado en prácticas de extorsión dentro del centro penitenciario.

Lo que se sabe, es que el delincuente estaría pagando hasta siete millones de pesos colombianos por un celular y $500 mil por una llamada telefónica.

RESPUESTA A LAS AMENAZAS

En respuesta, Oscar Roballo, representante del pre-sindicato Inpec, rechazó rotundamente las amenazas. Asimismo, afirmó que las medidas implementadas para combatir la corrupción y desmantelar bandas criminales están funcionando.

Sin embargo, exhortó a las autoridades locales a abordar el problema de seguridad en La Tramacúa de manera integral y efectiva.

Por su parte, el Inpec destacó que continúa trabajando para combatir la extorsión en los centros de reclusión. Se reiteró que «Satanás» y otros involucrados están siendo vigilados constantemente.

¿QUIÉN ES ALIAS SATANÁS?

Alias ‘Satanás’ fue uno de los cabecillas de la banda delincuencial venezolana, conocida como el Tren de Aragua. Fue capturado a principios de noviembre pasado en Ecuador, luego de un extenso operativo por parte de las autoridades de este país.

Dentro del prontuario delictivo de alias Satanás resaltan varios crímenes en Colombia, país donde operó junto al Tren de Aragua con facción Los Satanás

En su modus operandi destacaba la intimidación con llamadas, panfletos, mensajes e incluso, amenazaba a sus víctimas con explosivos. Por estos y otros crímenes fue deportado a Colombia.