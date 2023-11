Venezolana reveló lo que vivió en la masacre en festival de Israel: «Con mi instinto de sobrevivencia de Venezuela pude salir viva»

A casi un mes de la masacre en el festival de música en Israel, la venezolana Sharon Truzman contó los momentos de terror que vivió al ver a los terroristas de Hamás asesinando a personas.

«Antes de que llegaran los terroristas estábamos bailando y esperando el amanecer porque es un festival de paz, de alegría y amor. Cuando llegó el amanecer vimos misiles saliendo de Gaza, pero fue lo que menos no asustó», indicó.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy en Onda, Truzman relató que varios de sus amigos murieron al no poder salir a tiempo del festival.

«No entendíamos la situación en la que estábamos, hasta que empezamos a escuchar muchos disparos. Los terroristas llegaron a eso de las 7:00 a.m. y comenzamos a correr sin sentido. Como a las 8:00 a.m me comuniqué con mi mamá para despedirme, ella vive en Venezuela. Yo pensé que me iba a morir, pensé que nos iban a matar a todos», recordó.

«Gracias a Dios, con mi instinto de sobrevivencia de Venezuela pude salir viva de ahí», expresó la joven sobre la matanza en Israel.

VENEZOLANA LOGRÓ SOBREVIVIR AL ATAQUE DE HAMÁS

Destacó que en medio de la desesperación y el miedo que sentía, decidió correr junto a unas amigas a un campo abierto en Israel.

«Al perder de vista a mis amigas, estaba sola corriendo y dije que lucharía hasta el final. Hasta que llegué al otro lado de donde estaba todo el mundo muriéndose y la gente que corría se tropezaba con los cuerpos. De alguna forma me escondí entre los árboles porque estaban esperando para matarnos», comentó.

🇮🇱🇵🇸 | URGENTE: Los más de 250 cuerpos que se han descubierto en el lugar de un festival de música por la paz en el sur de Israel muchos son ciudadanos extranjeros, incluidos estadounidenses, alemanes, canadienses y noruegos. pic.twitter.com/dWPeERQPmI — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 8, 2023

Truzman contó que pudo escapar de aquella terrible escena del festival de Israel en un carro que llevaba al menos 12 personas. Al salir de la zona llegaron a una casa donde una familia les ofreció refugio y comida por una 10 horas. «Luego en la noche el papá de una de las niñas que estaban con nosotros nos llevó a nuestras casas», dijo.

«Nos robaron la sensación de libertad y de felicidad, no me siento segura en ningún lado, por ser judía no me siento segura», apuntó.