¡Hacer esas pequeñas cosas que nos apasionan!

Imagino que muchos de ustedes han es escuchado de alguien la palabra ikigai, y así como “resiliencia”, “empoderamiento” y “procrastinar”, por ello espero que la internalicen para sacar lo mejor de ésta en pro de su salud mental, antes que le agarremos fobia, como a mi me pasó, no si se ha ustedes, por el uso abusivo y SUPERFICIAL de esas 3 palabras.

El término japonés ikigai se ha extendido por todo el mundo y en su significado está la fórmula para tener una vida larga y feliz de esta cultura, más en todas aquellas zonas del planeta en las cuales las personas logran ser muy longevas y pasar los 100 años de vida.

Ikigai se compone de dos raíces: iki, cuyo significado es vida y gai que significa valor o mérito. Esta última se deriva a su vez de la palabra kai que es “concha” en japonés que antiguamente eran piezas consideradas muy valiosas. Ambas palabras encierran como significado: “valor de la vida”.

Para los japoneses, el ikigai representa la “razón para vivir” o ”propósito de vida”, pero acercándose más a lo cotidiano, es decir, a eso que nos hace levantarnos cada mañana y que finalmente nos lleva a experimentar esas pequeñas alegrías diarias que para mí no son otra cosa que la felicidad.

Si me preguntan, ikigai es todo aquello que nos motiva a diario, es decir, esos valores que dan sentido a nuestra existencia. Es “eso” que al hacerlo nos logra abstraer de lo que nos preocupa y afana, porque nos gusta de verdad, tanto que si es el caso que nos paguen por hacerlo, lo haríamos igual sin recibir remuneración alguna. Por ejemplo, es lo que me pasa cuando voy a la radio y entrevisto a alguien, porque al hacerlo siempre aprendo algo o recibo el amor y el agradecimiento de muchos. También me sucede al escribir cada semana para ustedes, porque cuando me siento a teclear, aprendo de mi misma y de esa introspección que amerita el enseñarles o compartirles mis experiencias de vida y de mi ejercicio profesional.

Importante amigos, el Ikigai no tiene nada que ver con si tienes mucho o poco dinero o fama, sino más bien con la madurez emocional y espiritual de saber identificar qué te hace sentir pleno. Qué es aquello que al hacerlo te hace sentir genial e incluso satisfecho contigo mismo. Hay personas cuyo ikigai está en servir a otros, eso les motiva. Pero imaginen Uds., que eso que te gusta mucho, además hace bien a otros, eso sería el clímax o quizás hasta un orgasmo emocional. Y acoto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, tu ikigai no necesariamente debe implicar servir a otros.

De acuerdo a los japoneses, todas las personas tienen un ikigai. Algunos ya lo han encontrado y lo viven a diario, otros todavía tienen que descubrirlo. Descubrir el ikigai puede tomarte mucho tiempo y repito requiere una gran introspección que puede significar hasta, que tengas que replantearte tu vida para hallar el significado, la motivación y la felicidad de vivir. Lo que no debes dudar ni por un minuto, es que el secreto para vivir muchos años con salud y felices, es vivir desde el ikigai. Y si no, pregúntense ¿Por qué ha habido tanta gente “exitosa”, con fama y hasta con mucho dinero que terminan suicidándose?

La actividad cuenta…

Mantener una vida activa, en casa, en el trabajo y hasta desde el punto de vista social y en lo colectivo, está muy relacionado con el ikigai.

Que los ancianos se mantengan activos y hasta dedicándose a sus oficios mientras que su salud se lo permita, les regala mucho bienestar porque se sienten útiles.

Involucrarnos con otros y establecer redes de apoyo, es decir, hacer vida en comunidad, también es parte de ese proceso que implica tener un propósito o motivación. Aquellos que encuentran significado, en transmitir su experiencia y sabiduría a las generaciones más jóvenes ganan un maravilloso propósito de vida, porque van más allá de sí mismos, sirven a su entorno y a la humanidad. Un ejemplo, son esos pequeños grupos de vecinos que mantienen intereses comunes y se ayudan entre sí.

¿Qué te deberías preguntar?

Qué acciones de las que realizas a diario te otorgan tranquilidad y puedes y quieres mantenerlas para toda tu vida. Esto sería el punto de partida para buscar el significado de tu existencia y encontrar la motivación para vivir con alegría.

Me atrevo a agregar que lo más seguro es que tu ikigai no tenga nada que ver con tus ingresos. “De hecho, en una encuesta hecha en Japón en 2010 con 2.000 hombres y mujeres, solo el 31% de los participantes consideraron su trabajo como su ikigai”. Para algunos el trabajo puede ser muy importante, pero su vida no se limita a eso. La gente japonesa cree que la suma de las pequeñas alegrías cotidianas resulta en una vida más plena, en conjunto.

¿Clave de longevidad?

En Japón «a la gente mayor se la celebra, y éstos se sienten obligados a pasar su sabiduría a las generaciones más jóvenes, por tanto, llevan su vejez con “motivación”, con un propósito de vida más allá de sí mismos sirviendo a sus comunidades. Ikigai es «propósito en acción».

Quizás tu ikigai es salir, bailar y cantar con tus amigas, pero para otras personas puede ser el trabajo en sí mismo. Existen los que viven motivados por ser útiles a los demás, recibir agradecimientos y ser estimados por sus pares; otros que con su trabajo sienten que hacen una diferencia en la vida de la gente.

Así, en vez de luchar contra el hambre en el mundo, puedes comenzar ayudando a una ONG cuyo radio de acción sea cercano a ti. Busca aquello por lo que merezca la pena vivir, algo que haga que te levantes cada mañana con ganas, algo que te haga sentir realizado porque te permite estar cien por ciento concentrado, centrado y enfocado, es decir, algo que te apasione porque te sientes cómodo, algo que sea natural para ti, fácil, que te distraiga o te relaje.

Eso te permitirá disminuir tu ansiedad, preocupación, malestar o incluso tus resentimientos. Es más que te apasione tanto, que te haga sentir como un niño jugando.

