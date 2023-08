Visión negativa del envejecimiento sumerge al adulto mayor en depresión

Por María Laura García

A pesar que el envejecimiento y la longevidad son una realidad mundial ya que hay más mayores de 60 años que niños menores de cinco, la figura de los abuelos en nuestra sociedad no está bien valorada, puesto que es muy evidente que existe un rechazo a la vejez en las redes, los medios audiovisuales tradicionales y en el mundo del marketing. La vejez no está bien vista por la gente, aunque tímidamente se está desarrollando cierta inclusión y va cambiando un poco dicha realidad, en líneas generales, todavía hay una gerontofobia importante.

Y es increíble, que aún pensemos así porque estamos en una sociedad envejecida y los jóvenes no desean hacer familia. Por otra parte, no es lo mismo una persona de 60 ahora, que hace 30 años atrás, dado que un sesentón de hoy generalmente es muy productivo y, por tanto, resulta un vector de crecimiento económico importante, porque, así como hay enfermos crónicos a edades tempranas (40 años) también hay muchos que entendieron lo importante de envejecer saludables y se han cuidado, por lo cual, a los 65 años, siguen siendo muy productivos. Aún así, existen un desdén impresionante de las familias y de las generaciones actuales con respecto a los “viejos” ¿Estás de acuerdo?

Lo anterior da sentido al hecho que la salud tiene que pasar de los hospitales a la atención primaria, y que es necesario una mayor prevención para poder controlar los riesgos de vivir vidas más largas, como se está concretando en nuestros tiempos.

¿La sociedad tiene una visión negativa de la gente mayor? ¿Debemos cambiar de actitud?

La respuesta contundente para mí es sí, tenemos una actitud muy negativa frente a los mayores e incluso, sobre la propia idea de envejecer, nos negamos a hacerlo más por fuera que por dentro por lo que vemos que la medicina estética está “haciendo de las suyas”. Pero es una realidad, hoy día vivimos más años, y tenemos que reinventarnos porque la mayoría de nosotros envejeceremos y todos tenemos el derecho a una vida plena después de los 60 años.

Entonces, ¿Por qué todos sucumbimos a la discriminación y a las críticas en redes con respecto a los que envejecen? Mundialmente nuestros sistemas están diseñados de tal manera que ya a los 60 años somos mayores, por no decir, VIEJOS. Esto es una forma inaceptable de discriminación, sobre todo en términos de salud mental. Esto llena a muchos de ansiedad y preocupación.

¿Cómo se palpa la gerontofobia?

En absolutamente todo, se ensalza es lo joven, lo bello, y lo viejo no se hace visible. Hasta en lo más simple, en las historias de ficción los que se enamoran, trabajan, estudian o se destacan son jóvenes, pero no se habla que actualmente las mayorías pasan de los 40 o 50 y que además, nadie quiere tener hijos, por lo cual el mercado juvenil al que se le habla, cada día que pasa, está más constituido por adultos contemporáneos o mayores.

Entonces, no entiendo por qué se aparta a los que se hacen mayores. En el seno de muchas familias sí se valora al adulto mayor, pero también es verdad que a veces notas que hay muchas personas mayores que viven en una gran soledad a pesar de tener familia, sobre todo en Venezuela por la migración. Vivimos en sociedades muy aceleradas, demandantes y con altos niveles de trabajo que llevan al abandono de los abuelos. Por eso no estamos preparados o NO, nos estamos preparando para envejecer y asumir esa pérdida de rol protagónico, pero tampoco para cuidar de nuestra salud (al menos la mayoría) para llegar a ser “viejitos” independientes y peor aún, tampoco nos estamos formando y mentalizando para cuidar a nuestros mayores, sobre todo cuando estos comiencen a incapacitarse.

Parece que todavía, todo depende del médico y de las medicinas, mas no de la prevención, más de una serie de medidas no farmacológicas, del entorno social, de cómo te cuidas y atiendes a los mayores. Algo triste, ya que todo esto incide sustancialmente en la prevención de la incapacidad propia y la de otros, pero insisto no estamos conscientes ni formándonos para ello.

¿Dejamos de darle valor a la experiencia? ¿La economía senior podría ganar importancia?

Creo que, efectivamente, no se valora. Aunque, en la actualidad, una persona con 65 años tiene una expectativa de vida de 20 años, y un buen porcentaje sin incapacidad, existe todavía una mayoría que no se está cuidando y se inicia en las enfermedades crónicas muy jóvenes: hipertensión, diabetes, etc.. Sea cual sea tu estado de salud, esos años de vida, después de los 50, deben ser exprimidos, porque es mucho el aprendizaje que representan.

Por tanto, hay que poner el foco en la medicina preventiva, porque al vivir más años debemos procurar nuestro bienestar para poder sacar provecho a la experiencia y la trayectoria. Deberíamos escuchar más a la gente mayor porque nos pueden aportar y enriquecer lo suficiente para que sea más promisorio el desempeño de las nuevas generaciones.

Adicionalmente, los mayores, pueden ser una gran fuente de crecimiento para nuestras economías, y para ello tenemos que dejar atrás nuestros estereotipos negativos ante la idea de envejecer, ya que los “baby boomers” que están ya retirados o a punto de hacerlo, van a vivir otros 20 o 25 años más tras la jubilación. Tenemos que accionar para aprovechar y desarrollar este potencial. Solo imaginen el futuro de los productos que tiene que ver con salud, seguridad financiera, cuidados, reskilling, más otras necesidades que van a emerger.

Vejez abandonada = crecimiento de la depresión

Cuando un mayor es independiente y mantiene una vida activa, bien, pero cuando no es así y se queda solo pues estamos en presencia del caldo cultivo perfecto para la depresión. Por esta razón en Venezuela se han elevado, lamentablemente, las cifras de depresión en personas de la tercera edad, e incluso el número de suicidios.

Cuando un adulto mayor comienza a incapacitarse, se va quedando solo por la misma dinámica familiar, más pierde su rol independiente, merma su capacidad de decisión y depende de los demás, lo que lo lleva a sumergirse en la distimia y la tristeza, para luego deprimirse en muchos casos. Así … ¿Qué expectativa de vida tiene? Se siente inútil y esta falta de expectativas le hacen perder el amor por la vida.

Los ancianos suelen sufrir factores estresantes como el aislamiento, la angustia por la muerte de la pareja, muchas carencias económicas, enfermedades, pérdida de movilidad, situaciones éstas que los llevan a aislarse.

Muchos mayores son ignorados e incluso son excluidos de sus trabajos por ser viejos, muy a pesar de que desean continuar trabajando; es más, otros por su edad, reciben un sueldo menor.

¿Hay una red social suficiente para atender a las personas mayores? ¿Cómo debemos ver la vejez?

Ahora, mismo claramente no. No hay recursos, insisto, sobre todo cuando las personas mayores empiezan a perder autonomía.

Deberíamos disfrutar esos años extra de vida al máximo, cuidando de nuestra salud desde temprana edad.

Consideren que por no hacer prevención y por los malos hábitos, las enfermedades crónicas van en aumento, por tanto, porqué no cultivar buenos hábitos de vida desde ya. Cada vez más, personas menores de 40, como se los escribí antes, cursan con afecciones prevenibles como la hipertensión y la diabetes. Lamentablemente, la medicina ha sido muy útil para mantener a la gente viva más años, pero eso no significa necesariamente que también con más salud.

Si el incremento de las patologías crónicas no se detiene, los que hoy trabajan van a sufrir más dolencias en la vejez, algo sobre lo que se debería reflexionar. Vamos a vivir más, por eso, debemos evitar contraer enfermedades vinculadas a la edad con las que vamos a tener que convivir muchos años, mitigándolas mas no curándolas.

El cambio climático, es otro escollo, pues vamos a tener más olas de calor, más incendios forestales o más inundaciones, que tendrán un mayor impacto para los seres humanos.

Por otra parte, la salud mental debe ser otro punto super importante a tener presente, pues la modernidad y su respectiva competitividad está poniendo sobre la mesa, de forma alarmante, los trastornos de ansiedad y la depresión.

Reflexión final…

Estamos en una sociedad envejecida y eso pone la atención en la prevención y en que tomemos conciencia del valor, la consideración y el cuidado que merece la vejez.

