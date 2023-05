¿LA PARCA? La misteriosa figura que se vio durante la coronación de Carlos III y preocupa a los británicos +VIDEO

Una misteriosa figura oscura fue vista durante la coronación de Carlos III este 6 de mayo, lo cual generó preocupación entre tuiteros británicos quienes la apodaron como la «Parca». El momento en que aparece este «invitado» quedó grabado en video.

El material captó a la silueta negra en la Abadía de Westminster, en plena coronación. El rey Carlos III estaba siendo coronado mientras millones de personas de todo el planeta veían el hecho.

Sin embargo, quienes observaron la ceremonia por televisión o vía internet se percataron de la escalofriante presencia en dicha iglesia de Londres.

Rápidamente, corrieron a Twitter para compartir el video y captura de imagen de la Parca, justo cuando cruza por un pasillo.

El término de la Parca proviene de la mitología romana y representa a la personificación de la muerte. A esta entidad se le presenta con una túnica negra que cubre toda su figura y una guadaña larga. Es de esta forma como aparece en el video la misteriosa silueta.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023