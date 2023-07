Perros protagonizaron una pelea salvaje en famosa cadena de tiendas en EEUU, todo quedó grabado

Dos perros protagonizaron una pelea salvaje en una famosa tienda en los Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en un almacén The Home Depot, conocida por permitir el libre acceso de estos peludos.

Un pitbull atacó a un perro más pequeño, y en su arrebato, también hirió a la dueña del animal.

Los clientes se vieron obligados a intervenir para separar a ambos perros mientras la dueña del perro más pequeño lloraba desconsoladamente en el suelo tras el ataque. Posteriormente, la mujer se levantó y exigió a los testigos que llamaran a la policía, además de pedir el nombre del atacante.

El video fue compartido originalmente en TikTok por la cuenta «wtfisthis211» en abril de 2022. Sin embargo, se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales, lo que ha reabierto el debate sobre los espacios «Pet Friendly» y la responsabilidad de los dueños de las mascotas en los ataques.

Las imágenes han recibido más de 19 millones de reproducciones. Los comentarios que han surgido son de todo tipo, pero la mayoría acusa a los dueños de querer llevar a sus mascotas a todos lados, sin importar si son aptos o no para ellos.

Algunos usuarios señalan directamente al perro más pequeño por no llevar correa, mientras que otros culpan a los dueños por no mantener a sus mascotas bajo control. Muchos creen que los perros no deberían estar permitidos en tiendas regulares, sino solo en tiendas de mascotas.

“Si no son perros de servicio, no deberían de estar en cualquier tienda”. «No culpo a los perros, culpo a las personas, manténgalos en casa donde estén seguros». «Estuve en una tienda normal atrapada entre dos perros a punto de atacar en la fila”. “Es increíble cómo inmediatamente culpan al pitbull cuando tiene correa y el perrito no… ¡mantén a tu perro con correa!”, fueron algunos de los comentarios.