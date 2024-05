VIDEO VIRAL: El riesgoso rescate de una mujer que quería saltar desde un edificio de 54 pisos en Nueva York

Funcionarios policiales lograron con éxito el riesgoso rescate de una mujer que quería saltar desde un edificio de 54 pisos en Nueva York (EEUU). El tenso momento quedó grabado por la cámara corporal de uno de los agentes.

Gracias a las imágenes, se presenció el momento exacto en el que la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU, por sus siglas en inglés) de la Policía de Nueva York, acude al lugar para rescatar a la dama con gran esfuerzo.

También se mira cómo la mujer es encontrada sobre el borde del mural que separaba al edificio del vacío a gran altura. Una situación que complicó las labores de rescate.

Un agente logró tomarla de su brazo pese a la dificultad que tenía, ya que se encontraba por delante de unos vidrios que la separaban del precipicio.

En ese momento, otro funcionario acudió al lugar para tomarla del brazo y así impedir que se lanzara al vacío.

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.

Watch the body-worn-camera footage of the rescue⬇️ pic.twitter.com/mQrg5o3M8M

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 6, 2024