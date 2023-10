A pocos días del 22-Oct, ¿se deben retirar Freddy Superlano y María Corina Machado de las primarias?

Tras la renuncia de Henrique Capriles a pocos días del 22 de octubre, son muchas las interrogantes que se hacen los venezolanos. Pero, ¿existe la posibilidad que un nuevo candidato no participe en las primarias?

La tarde de este martes, 10 de octubre, el periodista Vladimir Villegas reveló que desde Voluntad Popular están «discutiendo» el retiro de la candidatura de Superlano.

Vale recordar que tanto él como María Corina Machado están inhabilitados por la Contraloría General de la República.

Sin embargo, en el partido de Vente Venezuela que representa a Machado las cosas son distintas. Allí se han mantenido firmes con su frase «hasta el final».

Pero, ¿debe María Corina dar un paso al lado como hizo Capriles? Ante este tema, Luis Vicente León señaló que «ella tiene todo el derecho de luchar por sus derechos y más aún siendo una candidata indiscutiblemente mayoritaria y habiendo sido inconstitucionalmente inhabilitada».

Aunque, apuntó que el problema no es de derecho sino de hecho. «Pues más allá de estas circunstancias, la probabilidad de que sea permitida su inscripción en presidenciales, por parte de la misma institucionalidad que la inhabilitó, es en este momento nula y bloquea cualquier posibilidad de acuerdo formal para avanzar en negociaciones políticas entre las partes en conflicto».

«El dilema es ¿aceptará o será obligada al sacrificio de apartarse para permitir una vía electoral real, aunque injusta? o ¿intentará una lucha que solo tiene un final posible de conflicto contra quienes le superan claramente en fuerza bruta aunque no en soporte popular? Esto no se trata de quién tiene la razón, sino quien tiene posibilidad de ganar o no», sostuvo.

LOS PROBLEMAS EN LAS PRIMARIAS Y MARÍA CORINA MACHADO

Además, consideró que los problemas vendrán después de las primarias ya que todas las posiciones tienen argumentos sólidos.

«María Corina Machado tiene derecho a defender su mayoría y triunfo. El problema es la capacidad real que tiene para evitar su inhabilitación, que en mi opinión es muy pequeña y prácticamente imposible. Ella puede tratar de exigir un derecho de gran electora y pedir nombrar a dedo su sustituto, pero los demás tendrán razón en decir que la votación es personal y no significa un derecho de emperatriz para nombrar heredero», agregó.

Luis Vicente León también destacó que Acción Democrática tendrá razón en exigir la selección de Carlos Prosperi como candidato alternativo. Esto ya que puede ser el segundo votado en las primarias y con opción a inscribirse.

«Pero los demás tienen razón en decir que con una votación pequeña esa selección no sería representativa. Los partidos institucionales clásicos tendrán razón que es necesario un acuerdo entre las partes para escoger un sustituto, pero los contrarios tendrán razón al decir que la dirigencia opositora no tiene legitimidad para escoger un representante opositor sin respaldo de las masas. Como ven se necesita una disposición muy elevada a deponer intereses e incluso derechos reales para resolver este drama y no está claro que la oposición la tenga. Aunque ojalá la racionalidad prevalezca y se resuelva al final», sentenció.