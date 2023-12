Comenzó la entrega de un nuevo bono a través del Sistema Patria, este es el monto

El Sistema Patria anunció que desde este martes, 12 de diciembre, inició la entrega de un nuevo bono social para los beneficiarios de la plataforma.

«Inicia la entrega del Bono Tiempo de Victorias a través del Sistema Patria», detalló la cuenta de Twitter @BonosSocial.

En esta ocasión el beneficio será de tan solo 177,5 bolívares. Con el precio del dólar a $35,5, esto es el equivalente a $5.

«Sintámonos orgullosos de los tiempos que estamos viviendo, porque hemos visto el despertar de una nación. ¡Somos un pueblo victorioso y soberano!», es el texto que acompaña a este nuevo bono.

No obstante, varias personas denunciaron la ineficiencia del mecanismo del Sistema Patria para entregar bonos. En este sentido, varios usuarios comentaron que no les llegan las ayudas sociales y no hay quién pueda ayudarlos.

«Me alegro por las personas que le llegan los bonos, los felicito porque a mi esposo de 73 años y yo de 72 años no nos llegan los bonos. Incluso, el de los pensionados no nos ha llegado. Ya no me alegro cuando anuncian un bono», comentó @mamagila2.

«Yo no sé qué más hacer para que me vuelvan a caer los bonos. No sé porque no me llegan ahora, explíquenme qué hago», añadió @maduro_veronica·