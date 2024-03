﻿ El video viral del sacerdote zuliano que habló de Corina Yoris y la reacción de un chavista en la Iglesia

Andrés Afanador, un sacerdote en el estado Zulia, se atrevió a romper el silencio y pidió a las personas que se congregaban en la Iglesia a que se inscriban en el Registro Electoral, al tiempo que dedicó unas palabras a la candidata presidencial de la oposición Corina Yoris.

Los hechos ocurrieron este Domingo de Ramos en la iglesia San Judas Tadeo de Maracaibo. Durante la misa el religioso pidió a todos los presentes participar en las elecciones. No obstante, decidió sincerarse con los feligreses a pesar de las consecuencias que esto podría ocasionarle.

“Hacemos una invitación a los jóvenes y adultos a inscribirse en el Registro Electoral, depende de nosotros ejercer nuestro voto. El señor Obispo nos dijo que no hablemos mucho de política, pero conocemos nosotros a la señora Yoris, una persona recta, una persona que realmente tiene buenos valores, pero sobre todo cristiana, humilde y misericordiosa”, afirmó el cura.

De entre todos los presentes, había una persona afecta al chavismo, quien desde el público le gritó: «cállese». Sin embargo, el sacerdote lo reprendió rápidamente.

“Ahí está Satanás. Usted es el culpable de que nosotros como venezolanos, estemos así. Usted es culpable de que nosotros los venezolanos, estemos pasando hambre y necesidad”, dijo el cura.

Esto ocurrió en la misa de ramos de este domingo en la iglesia San Judas Tadeo #Maracaibo. El sacerdote al final de la misa invita a los jóvenes a inscribirse en el RE y habló de Corina Yoris. Un feligrés le dice "Cállate la jeta" y esta fue la reacción. 👇 pic.twitter.com/67aAPvVFTb — Madepalmar (@Madepalmar) March 24, 2024

EL MENSAJE DEL SACERDOTE

No obstante, el chavista intentó seguir interrumpiéndolo, por lo que el sacerdote cuestionó su accionar.

“Al Señor no se le va la luz», dijo en tono sarcástico. «Es por eso que nosotros no nos debemos quedar callados y que sobre todo nosotros como cristianos, tengamos conciencia de que no debemos pasar necesidad y mucho menos pasar hambre, el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia, amén, podemos ir en paz”, concluyó.