¿Estrategia política? Todo lo que debes saber de la renuncia de rectores chavistas del CNE, los opositores siguen en el cargo

Este miércoles se conoció la noticia sobre la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) afectos al Gobierno de Nicolás Maduro. Aunque, de momento, no se han pronunciado, el periodista Eugenio Martínez, experto en materia electoral, considera que este movimiento pasa por una estrategia política del chavismo de cara a las presidenciales de 2024.

Detalló que los rectores que renunciaron fueron el presidente Pedro Calzadilla, el rector principal Alexis Corredor, el rector suplente incorporado Carlos Quintero y los rectores suplentes Gustavo Vizcaino, Saúl Bernal, Leonel Párica, Rafael Chacón y Francisco Garcés.

¿POR QUÉ RENUNCIARON?

El periodista manifestó que el chavismo «busca un CNE espanta votos». Y es que consideró que para lo que necesita el Ejecutivo en las elecciones de 2024, los rectores designados en 2021 no son convenientes.

«Ellos no conocen del tema electoral, es una deficiencia importante que tienen. No tienen ascendencia dentro del partido del Gobierno en temas electorales. El hecho es que no conocen del tema electoral y no tienen efecto disuasivo para que la población vaya a votar», explicó.

Asimismo, señaló que los actuales rectores no cumplen con ese perfil, «porque son desconocidos ante la opinión pública».

«Es de suponer, que van a buscar rectores conocidos que conozcan del tema y también le generen mucha desconfianza a electores opositores e independientes», expresó.

El madurismo busca un CNE “espantavotos” Renuncian los rectores ligados al oficialismo. El resto (principales y sip lentes) se mantienen en el organismo. (El vídeo también en TikTok https://t.co/eYSWGcKEb2) pic.twitter.com/sSiSQUAceY — Eugenio G. Martínez (@puzkas) June 15, 2023

¿QUÉ PASÓ CON LOS RECTORES OPOSITORES EN EL CNE?

Eugenio Martínez sostuvo que quedaron en el organismo los rectores opositores: Los principales Roberto Picón y Enrique Márquez y los rectores suplentes Griselda Colina y León Arismendi.

«Al solo estar dos rectores, el organismo no puede sesionar. Es de suponer que el chavismo presionará para que Picón o Márquez también renuncien (uno de ellos o los dos) para poder abrir ‘espacio’ para darle cuota de poder a la Alianza Democrática», comentó.

Aunque, el comunicador se preguntó: «¿La Plataforma Unitaria quiere que Roberto Picón y Enrique Márquez (que no han renunciado) también salgan del CNE? Lamentablemente, no hay una respuesta concreta a esta interrogante».

«En los últimos dos años un sector de la Plataforma Unitaria no ha dejado de criticar y referirse sarcásticamente al CNE elegido en 2021; sin aceptar que -aunque no sea óptimo- es el peor CNE que ha tenido el gobierno en dos décadas», consideró.

Es de suponer que el chavismo presionará para que Roberto Picón o Enrique Marquez también renuncien (uno de ellos o los dos) para poder abrir “espacio” para darle cuota de poder a la Alianza Democrática — Eugenio G. Martínez (@puzkas) June 14, 2023

¿DESIGNARÁN UN COMITÉ DE POSTULACIONES?

El periodista señaló que para la designación de los nuevos rectores, «hay que esperar lo que diga la Asamblea Nacional con la convocatoria del comité».

«Ahí se va a entender si es un proceso para designar a los rectores que renunciaron o es para todo el organismo comicial», aseveró en una entrevista con Román Lozinski en Éxitos.

Destacó que hasta la noche de este miércoles, tenía información que no se iba a designar un nuevo comité de postulaciones. Y es que acotó que «el madurismo va a echar mano del comité de 2021».

Sin embargo, resaltó que otra pregunta que aún no tiene respuesta es si los rectores que renunciaron permanecerán en sus cargos/funciones hasta la designación de sus reemplazos.

«En esencia, están obligados a permanecer para evitar la parálisis del organismo, pero esto es Venezuela», dijo.