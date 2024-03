«Mis padres y yo nacimos aquí», Corina Yoris desmiente rumores de una supuesta doble nacionalidad

La sustituta de María Corina Machado, Corina Yoris, desmintió este domingo los rumores que han circulado en redes sociales, los cuales señalan que posee una doble nacionalidad, algo que le impediría ser candidata presidencial.

«Desmiento categóricamente la información que está circulando sobre mi supuesta doble nacionalidad», escribió Yoris en su cuenta de Twitter (X). «Nací en Caracas, mis padres nacieron en Venezuela. Jamás opté por una nacionalidad diferente a la venezolana», aclaró.

Dicha información falsa la divulgó la diputada electa en 2020, Iris Varela, asegurando que Yoris posee también la nacionalidad uruguaya.

«Señoras y señores, informamos que la marioneta villana (Corina Yoris) no podrá inscribirse por tener doble nacionalidad es (uruguaya y venezolana). Así que esta tampoco se puede vestir. Prohibición expresa en el articulo 41 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela», dijo.

No obstante, tal fake news queda totalmente desmitificado dado que Uruguay es uno de los pocos países que no permite la doble nacionalidad a los nacidos fuera del país. Y así se lo recordaron algunos usuarios a Varela.

«No sé si sabían que Uruguay es uno de los pocos países que no acepta doble nacionalidad. Como dijeron por allí, de inteligencia no se van a morir», «¿Sabía usted que en Uruguay no está permitida la doble nacionalidad? Digo, por si quiere seguir con semejante argumento», le contestaron.

OTRA INFORMACIÓN FALSA SOBRE YORIS

Además de esta fake news, ha corrido otro rumor en cuanto a Corina Yoris. El presentador de VTV, Michel Caballero, difundió en Twitter (X) una supuesta publicación de la opositora, promoviendo una intervención extranjera.

«Hay que sacar a Maduro de este país como dé lugar. Necesitamos la intervención de los países aliados ya», reza. Sin embargo, Cazadores de Fake News se encargó de desmentirlo.

«Esta es otra falsificación», añadieron. Al mismo tiempo, compartieron una captura de lo dicho por Caballero, con un «Falso» a lo largo».