«No existen garantías», filtran carta de renuncia de vicepresidenta de Comisión Nacional de Primaria

María Carolina Uzcátegui renunció este miércoles, 26 de julio, a su cargo como vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y alegó que no hay garantías y condiciones para hacer el proceso.

Uzcátegui envió su carta de renuncia a Jesús María Casal, presidente de la Comisión, y los demás miembros de la directiva. Con este documento sostuvo que la oposición no cuenta con la capacidad de hacer las elecciones.

“Hoy no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcalde de la mayoría de los venezolanos, independientemente de su estrato social”, dijo Uzcátegui.

La expresidente de Consecomercio reveló que no han alcanzado “la meta establecida sobre el número de centros de votación”. “Luce cuesta arriba dado los tiempos del cronograma”, acotó.

“TRATAMIENTO NO HA SIDO SINCERO”

Uzcátegui también habló sobre los venezolanos en el extranjero. Según su carta, la Comisión de Primarias no ha cumplido con las promesas de desarrollar un proceso para que los migrantes participen en las primarias.

“El tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024”, afirmó.

La gremialista también dijo que, con el voto manual, “no existen las garantías necesarias para que los resultados que se desprendan de esta consulta sean un fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos con deseo de participar”.

Uzcátegui concluyó que las primarias han sido usadas “por intereses” que “juegan a enrumbarnos por proyectos personales y no colectivos«. “Están lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático electoral”, acotó.

La ahora exvicepresidente de la Comisión pidió que los candidatos “depongan los intereses individuales y partidistas”. “Es momento de pensar en el país y en la gente, en los mecanismos que nos permitan fortalecer el voto como instrumento”, concluyó.

Las primarias están pautadas para el 22 de octubre y la oposición las hará de forma autogestionada. Según la normativa, contará con voto en el extranjero y hay 13 candidatos, entre independientes y de los partidos políticos.