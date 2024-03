Vente Venezuela rechaza «categóricamente» acusaciones de Maduro, niegan vínculos con hombres detenidos en marcha chavista

Por medio de un comunicado la organización política Vente Venezuela rechazó, este lunes 25 de marzo “categóricamente” las recientes acusaciones de Nicolás Maduro. En concreto, negaron vínculos con los tres hombres detenidos durante la marcha madurista, previa a la llegada del líder chavista a la sede, en Caracas, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Rechazamos categóricamente las acusaciones que Nicolás Maduro ha hecho el día de hoy públicamente sobre la presunta participación que pretende involucrar a dos supuestos ‘miembros de nuestra organización’ en un atentado en su contra. Personas estas cuya identidad y vinculación con nuestro partido desconocemos y repudiamos», reza el escrito difundido en redes sociales.

“Esta infundada acusación constituye claramente una nueva arremetida emprendida por el régimen, Para justificar más persecución y detenciones en contra de quienes hemos asumido el derecho de exigir los cambios democráticos», se agrega en el escrito.

Por último, la organización liderada por María Corina Machado ratificó su compromiso de buscar un cambio por la vía electoral.

«Ratificamos nuestro compromiso asumido, con transparencia y espíritu republicano. Para crear la fuerza electoral ciudadana y democrática capaz de lograr el triunfo dentro de la ruta que hoy cierra el propio régimen», se sentenció desde Vente Venezuela.

SOBRE LOS DETENIDOS

Maduro aseguró, este lunes 25 de marzo, que las tres personas detenidas durante la concentración en las adyacencias del CNE “militan” en Vente Venezuela.

“¿Quiénes intentaron golpes de Estado una y mil veces? ¿Quiénes tratan de matarme? Hoy fueron capturados dos hombres. Aquí, dos hombres con armas. Pretendían hacerme un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista, Vente Venezuela”, alertó.

Asimismo, señaló que la oposición no “ha podido, ni podrá” contra el chavismo. Reiteró la petición de estar alertas en las comunidades por los “intentos de violencia”. “Nosotros siempre venceremos”, recalcó.

Se indicó, que uno de los hombres lo detuvieron en la concentración situada en la Plaza Diego Ibarra. Mientras que el segundo se encontraba en la avenida Bolívar. Detalló, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, que una tercera persona, fue capturada cuando se desplazaba con la marcha frente a la sede de la Cantv.

«Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder», dijo Fernández.