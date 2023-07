EN VIDEO: Cita para el olvido, atacaron a Megan Fox y su novio cuando compartían juntos en una feria de California

Megan Fox y su novio Colson Baker, artísticamente conocido como Machine Gun Kelly, tuvieron una cita que seguramente quedará para el olvido. La pareja estaba disfrutando de la Feria del Condado de Orange en Costa Mesa, California, cuando se vieron involucrados en una pelea.

El incidente quedó grabado en video. En el material se puede ver cómo al salir de una de las atracciones, el cantante intercambió palabras con un civil. Luego, se fueron a los golpes, pero rápidamente un guardaespaldas intervino para enfrentarse al desconocido.

En el material además se ve cómo el de seguridad empuja a la actriz para pelear con el sujeto. Posteriormente, puede observarse cuando Machine Gun Kelly aprovecha para sacar a Megan Fox del lugar.

Machine Gun Kelly’s Bodyguard body slams Megan Fox at Orange County Fair after a fight with a visitor🫣#meganfox #mgk pic.twitter.com/vznkFKK8lf

— Flynn (@yoflynn1) July 22, 2023