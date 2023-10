Talento venezolano brilla en Got Talent España: Así fue la presentación de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez

La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez sorprendió con una majestuosa interpretación en el programa Got Talent España.

Antes de la presentación, su director Manuel contó que estaban conformados por músicos venezolanos profesionales que tuvieron que emigrar a España.

«Cuando llegamos a España tuvimos que trabajar de camareros, de Rider, y se creó esta orquesta para brindarles esa oportunidad de seguir haciendo música. No es una orquesta solamente profesional, sino que lo importante es el trasfondo social y cómo estamos cambiando la vida a través de la música», contó.

«Yo creo que Got Talent se ha convertido en una ventana para los artistas. Quiero demostrarle al mundo que estos músicos, queremos que salgan de trabajar en otras cosas y se dediquen a lo que realmente quieren que es hacer música para llegar a un sueño», añadió.

Posteriormente, los 50 músicos que subieron al escenario empezaron a interpretar el tema de Piratas del Caribe. Durante todo la interpretación tanto el público como el jurado se mantuvieron felices de escucharlos. Tras culminar recibieron una fuerte ovación por parte de los presentes.

«Cuando los estaba escuchando, además de ser un privilegio estar en primera fila, también he sentido que ojalá todos los espectadores que nos están viendo en sus casas, pudieran escucharlo como lo hemos hecho aquí, porque ha sido increíble», dijo el polémico juez Risto Mejide.

Mientras que la experimentada jueza, Edurne García añadió: «Que gusto escuchar una orquesta sinfónica como la vuestra. Yo me he quedado con lo que has dicho, que es una pena que al final la vida tienes que buscártela de otra manera. Que pena que vosotros con los grandes músicos que sois no estéis trabajando cada día con esta orquesta».

Finalmente, la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez recibió el «Sí» de parte de los cuatro jueces y seguirá participando en el Got Talent España.