﻿ "Tengo miedo de que hallen otra cosa": Habló Erika De La Vega tras varios meses de ser operada de un tumor en la cabeza

Tras casi tres meses de su operación de un tumor en la cabeza, la animadora venezolana Erika De La Vega aseguró que todavía siente miedo de que algo malo pase.

«Después de la operación tengo un miedo de que hallen otra cosa. Tengo un miedo muy silencioso de que algo pase, me imagino que es parte de lo que te queda después de ese evento», expresó.

Destacó que todavía está averiguando cómo se ve la vida luego de una segunda oportunidad.

«Ya han pasado casi tres meses de la cirugía en la cabeza para extraer un tumor benigno. Todavía estoy entendiendo todo después de pasar por una experiencia de ese tipo, porque aunque todo salió bien, pueden pasar muchas cosas en intervenciones de ese tipo y la recuperación es lenta, la inflamación va bajando poco a poco, no es de un día para otro», dijo.

ERIKA DE LA VEGA Y EL TUMOR

Durante una entrevista ofrecida a Shirley Varnagy en Onda, Erika De La Vega señaló que nada pasa por casualidad en esta vida.

«Yo no tenía ningún síntoma sino que a mi mamá hace cuatro años se le explotó una aneurisma y salió adelante. Dicen que eso es hereditario y me mandaron a realizar una resonancia. El año pasado como me rompí el ligamento cruzado de la rodilla (…) hablando con el médico le dije que en los exámenes que me debía hacer me metiera la resonancia magnética que había postergado. Era un chequeo X y cuando me lo hice me salió algo borroso, por lo que me lo debía repetir. Después me dijeron que no tenía aneurisma, pero si una masa y mandaron nuevos exámenes y así fue que consiguieron ese tumor. Gracias a Dios no estaba presionando algo importante, pero seguía creciendo», apuntó.

Destacó que cuando te salen cosas en la cabeza «hay que sacarlas rápido porque sino te vuelves loca. Yo me tardé tres semanas para dejar todo listo antes de la operación».

EL SUSTO

Erika De La Vega afirmó que esos días sintió mucho susto pero no permitió que le ganara.

«Me puse muy dura, fuerte, fría porque yo necesitaba que los que estuvieran a mi alrededor también lo hicieran. No me podía permitir que alguien se pusiera nervioso, aunque por dentro yo estaba asustada porque hay riesgos y no había otra opción, o corres o te encaramas, había que sacarlo», aseveró.

La animadora indicó que nunca llegó a tener la conversación con su hijo Matías sobre qué hacer en caso de que le pasara algo

«Él no sabía que era benigno, le dije que era un tumor en la cabeza que me iban a operar, que era sacar y cerrar», dijo.

Después de la operación manifestó que tuvo varias semanas para pasar el susto.

«Gracias a Dios todo salió bien y ha sucedido de la mejor manera. Les dije los veo ahorita y después de siete horas que duró la operación lo primero que hice al despertar fue llorar por ver a quiénes me estaban acompañando. Había miedo de no despertar y si lo hacía cómo estaría. Si mi cabeza estaría igual, si iba a pensar igual y de qué iba a vivir. Era dar un salto al vacío y confirmar en los médicos y en Dios», contó.