¿Tiene que ver con Piqué? Shakira revela cuál es la canción suya que no soporta y ya no puede escuchar

Shakira es una de las artistas más vigentes dentro de la industria musical, pegando múltiples éxitos en todo el mundo, pero hay una canción que pertenece a ese grupo, la cual admitió que ya no soporta y no puede ni escucharla; y por si te lo preguntas, no, no es ninguna de las que ha escrito para lanzar indirectas a su expareja Gerard Piqué.

Para sorpresa de muchos, la colombiana se refirió a «Suerte«, cuya versión en inglés está titulada como «Whenever Wherever». Esta pieza fue una de las que la catapultó a la cima musical tras su lanzamiento en 2001. En una entrevista a ‘First We Feast’, un reconocido programa estadounidense, la barranquillera hizo retrospectiva y admitió que el «lero, lole, lole» fue algo exagerado.

«Creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes? el lero, lole, lole. Ahora pienso que eso fue un poco exagerado, demasiado Shakira», relató Shakira.

MÁS CONFORME CON SU VOZ

En ese sentido, compartió que a través de los años, ha podido sentirse mucho más segura con su voz y su forma de cantar. «Noté que después de mis embarazos mi voz es más gruesa y más redondeada y mis elecciones son más maduras», valoró.

La confesión de ‘Shak’ se da dado que el entrevistador recordó recientes afirmaciones de la colombiana. En ellas, la artista dijo que a veces escucha con sus hijos sus temas iniciales y les dice que «solía apestar».

«A veces, estoy con mis hijos y escucho alguna de mis canciones anteriores y les digo: ‘¡Qué mal cantaba!’. No sé por qué tengo fans, creo que he evolucionado y me gusto mucho más como artista ahora. Pero eso soy solo yo, a algunos de mis fans les gusto más en otras etapas de mi carrera», destacó.

Actualmente, Shakira se encuentra promocionando su nuevo álbum «Las mujeres ya no lloran», por lo que ha sido invitada a participar en múltiples entrevistas, reseñó Caracol.