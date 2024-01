﻿ La aclaratoria que hizo Oswaldo Guillén sobre el video en la celebración de Tiburones que se viralizó

En medio de la celebración por el campeonato de los Tiburones de La Guaira, el mánager Oswaldo Guillén se viralizó en redes al dar un polémico mensaje.

«Voy a mandar a mamar… un hue… a todo el mundo, especialmente a los que ustedes saben», dijo Guillén a los jugadores.

Tras esto los peloteros comenzaron a celebrar y gritar. Sin embargo, entre los cánticos que hicieron estaba «somos guairistas, anticaraquistas», por lo que muchas personas consideraron que su mensaje iba dirigido a Los Leones del Caracas, equipo con el que perdió la temporada pasada la final.

Este video no fue a ningun equipo y menos a los leones del Caracas. Esto es una charla a mis peloteros. No fue sobre otra fanaticada y equipo. A todo que me insultó en el estadio y en las redes hace 3 años. Ese mensaje fue hacia ustedes y más nadie gracias pic.twitter.com/utn7vVECc7 — Ozzie Guillen (@OzzieGuillen) January 29, 2024

LA ACLARATORIA DE OSWALDO GUILLÉN

Luego de que este video diera mucho de qué hablar en redes, Oswaldo Guillén aclaró que sus palabras no iban dirigidas a un equipo en particular.

«Este video no fue a ningún equipo y menos a los Leones del Caracas. Esto es una charla a mis peloteros. No fue sobre otra fanaticada y equipo. A todo el que me insultó en el estadio y en las redes hace tres años, ese mensaje fue hacia ustedes y más nadie gracias», comentó.

En ese sentido, pidió no manipular el video. «Ese cántico lo tienen aquí desde que antes que yo llegara. Los veo como rival (a los Leones) pero ese mensaje que lo dije con tanta pasión no es para ellos. Y si fuera lo digo. Así que no usen eso para lo que no es», expresó.