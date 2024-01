﻿ «Ustedes no me dan de comer» Mensaje de Maikel García enciende la polémica tras trifulca del juego entre Cardenales y Tiburones

El pelotero Maikel García envió este jueves un polémico mensaje para los periodistas que lo criticaron tras la trifulca en el segundo partido entre Tiburones de La Guaira y los Cardenales de Lara, por la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El exbeisbolista Álex Núñez publicó un video de un cuadrangular del pelotero Miguel Sanó en la final del béisbol dominicano. Después de conectar el batazo, hizo una exorbitante celebración y no hubo mayores incidentes.

García no dudó en responder a la publicación e insinuó que debería ir a jugar a algún equipo de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, en donde cree que podría hacer sus celebraciones.

«Yo tengo que jugar allá así nadie me critica y sale con lloradera, periodistas, comentaristas, toditos… pero a mí no me importa, ustedes no me dan de comer a mí», dijo García en su cuenta de Twitter (X).

CRÍTICAS A GARCÍA

García protagonizó una de las mayores trifulcas que se han visto en una final del béisbol criollo. Tras conectar un jonrón en la octava entrada, se dedicó a provocar a sus rivales y algunos testigos dicen que lanzó el bate al dugout de los Cardenales.

El pelotero hizo un «perreo» durante la celebración y el árbitro principal lo expulsó de inmediato. Sin embargo, los jugadores de Cardenales se acercaron a reclamarle y, en cuestión de segundos, se armó una batalla campal en el campo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JONRÓN, GRITOS Y GOLPES: LOS VIDEOS DE LA TRIFULCA ENTRE TIBURONES Y CARDENALES QUE SE VIRALIZAN

García se defendió tras el partido y aseguró que no «buscó provocar a nadie». «Fue un momento clave del juego y le pude dar la victoria al equipo y nos pusimos 2-0, eso es lo importante. No trato de ofender a ningún rival y solo me dejé llevar por la emoción», dijo.

Sin embargo, fanáticos, periodistas y comentaristas criticaron la actitud de García y lo responsabilizaron de la trifulca en la final. Hasta el momento, se desconoce si el pelotero será sancionado por lo ocurrido.