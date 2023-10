VIDEO: Cansada de la soltería, madre divorciada ofrece residencia en EEUU a quien quiera casarse con ella

Una madre divorciada que vive y trabaja en EEUU se hizo viral en redes sociales, luego de difundir un video donde, cansada de la soltería, expresa estar dispuesta a ofrecer residencia en ese país al hombre que quiera casarse con ella.

La llamativa proposición captó de inmediato la atención de muchos hombres en internet. En su cuenta de TikTok, le han dejado cientos de mensajes a la madre.

Como conseguir pareja en redes sociales ya no es un tabú, esta dama demuestra que la búsqueda de una ‘media naranja’ de forma virtual puede hacerse de manera creativa, saliendo de lo convencional.

Asimismo, la madre divorciada afirma que no tiene vicios, es decir, no fuma ni bebe. Además habla español y se separó de su exesposo no hace mucho tiempo. En TikTok lleva el usuario de Anlinaberk.

La mujer identificada como Anlina Berk, de 41 años de edad, asegura que vive en el estado de Virginia (EE. UU.), recientemente se divorció, es madre soltera, sabe español y busca una persona que sea mayor que ella.

«Me separé de mi esposo y ahora estoy sola, en busca de nuevos amigos y conexiones», relata en uno de los materiales, reseña Caracol.

Asimismo, aprovecha su popularidad en la red social china y en sus videos, muestra su lado más trabajador. En un clip, aparece con jeans, casco de protección y un chaleco naranja. «No importa si eres rico o pobre, solo busco un amigo», relata la mujer.

SOLO PONE UNA CONDICIÓN

Para que no haya dudas de que no se trata de un engaño, Anlinaberk comparte en la plataforma su vida en compañía de sus dos perritos. Eso sí, ella pone un único requisito, el cual es que el hombre interesado en ella no sea menor de los 40 años.

Esto despertó rápidamente la reacción de muchos hombres, quienes no titubearon a la hora de manifestar su deseo de cautivar su corazón.

«¡Guau! Saludos desde Austin, Texas, soltero y dispuesto», «Sí, pero vivo en Perú», «Hola, yo tampoco tengo esposa, saludos. Buenas noches», «Hola, saludos desde la Ciudad de México. ¡Guau! Qué bonita», se lee en algunos comentarios que hay en los videos de la bella madre divorciada.