La preocupante revelación sobre Britney Spears, hasta la comparan con famosa estrella muerta

La familia de Britney Spears está preocupada por el estado de salud y sospechan que la cantante de 41 años puede estar consumiendo drogas fuertes. Por tanto, temen que sufra una muerte semejante a la de Amy Winehouse.

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, hizo la confesión en una entrevista para el Daily Mail. De acuerdo a sus declaraciones, la familia de la cantante teme que ella pueda estar consumiendo metanfetamina.

“Me temo que está drogada. He estado rezando para que alguien lo haga público y se despierte. Es aterrador. Es la madre de mis hijos”, dijo Federline, quien estuvo casado con Britney Spears entre 2004 y 2007.

Federline aseguró que sus hijos con Britneys, Preston (17 años) y Jayden (16), se han negado a ver a su madre nuevamente, puesto que, supuestamente, la vieron recibiendo drogas en su casa.

PREOCUPACIÓN Y RESPUESTA

Este mismo artículo citó a Jamie Spears, padre de Britney y quien tuvo su tutela. Según esta versión, teme que su hija pueda tener la misma suerte que Amy Winehouse, quien luchó contra las adicciones y murió a los 27 años por una intoxicación etílica.

Cuando el artículo comenzó a circular, Britney Spears criticó la publicación del Daily Mail. “El hecho de que la gente asegure cosas que no son ciertas es muy triste”, dijo la cantante en una publicación en Instagram este fin de semana.

Britney espera que Federline y sus hijos no han dicho las cosas que aparecieron en el reportaje. “Me rompe el corazón y las noticias son tan bajas… Siempre sentí que la prensa me atacaba”, añadió.

Por su parte, Federline sostuvo que los tabloides “fabricaron mentiras”, por lo que desestimó las declaraciones que se le atribuyen. Sin embargo, reconoció que permitió a los periodistas entrar a su casa, “pero esa confianza se perdió y cortamos los lazos en marzo”.

Daily Mail dijo a CNN que el medio de comunicación respalda la historia escrita por la periodista Daphne Dark. “Nos ha asegurado que las citas atribuidas a Kevin y a su familia son precisas y que reflejan fielmente las entrevistas”, señaló.