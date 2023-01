Polémica lista: Rolling Stone publica los 200 mejores cantantes y dejó por fuera a Céline Dion

La revista Rolling Stone publicó una lista de los 200 mejores cantantes de la historia. No obstante, aclararon que no se trata de quién tiene una mejor voz, sino de quien tiene un mayor vínculo con sus oyentes.

"Estos son los vocalistas que han dado forma a la historia y han definido nuestras vidas, desde operadores suaves hasta gritos crudos, desde góspel hasta punk, desde Sinatra hasta Selena y SZA", indicaron.

Recordaron que en 2008 realizaron una lista de los 100 mejores cantantes. En aquella ocasión elaboraron un proceso de votación con incluso músicos conocidos. Los resultados se inclinaron hacia el rock clásico y los cantantes de los años sesenta y setenta.

Esta nueva lista fue compilada por personal de la revista y colaboradores claves, y abarca 100 años de música.

"La icónica cantante india Lata Mangeshkar aterriza entre Amy Winehouse y Johnny Cash, y la reina de la salsa Celia Cruz está allá arriba en las clasificaciones con Prince y Marvin Gaye. Puede notar que, digamos, no hay ninguna ópera en nuestra lista, eso se debe a que nuestro ámbito es la música pop en general, lo que significa que casi todos los artistas en esta lista tuvieron carreras importantes como estrellas cruzadas que hacen música popular para las masas", agregan.

En este sentido, recalcan que no se trata de la lista de las mejores voces. Colocan como ejemplo a Ozzy Osbourne, posicionado en el peldaño 112. "No tiene lo que la mayoría de la gente llamaría una buena voz, pero vaya que tiene una excelente".

"En todos los casos, lo que más nos importaba era la originalidad, la influencia, la profundidad del catálogo de un artista y la amplitud de su legado musical. Una voz puede ser hermosa como la de Mariah Carey, áspera como la de Toots Hibbert, discreta como la de Willie Nelson, resbaladiza y suntuosa como la de D'Angelo, o tonificante como la de Bob Dylan. Pero al final, los cantantes detrás de esto están aquí por una razón: pueden rehacer el mundo con solo abrir la boca", añaden.

TOP 20, SEGÚN ROLLING STONE

Aretha Franklin Whitney Houston Sam Cooke Billie Holiday Mariah Carey Ray Charles Stevie Wonder Beyoncé Otis Redding Al Green Little Richard John Lennon Patsy Cline Freddie Mercury Bob Dylan Prince Elvis Presley Celia Cruz Frank Sinatra Marvin Gaye

POLÉMICA POR CÉLINE DION

A pesar de que la revista aclara que no se trata de una lista de las mejores voces, rápidamente creció la polémica por la ausencia de Céline Dion.

Según la crítica especializada, Dion es considerada una de las mejores voces de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, la artista canadiense se quedó con importantes premios como cinco Grammy, seis AMA, siete premios Billboard, 12 premios World Music y 20 premios JUNO, entre muchos otros.

Ha publicado 27 discos de estudio, seis en vivo, 11 DVD y 17 recopilatorios. Además de francés e inglés, grabó en distintos idiomas como el español, italiano, alemán, latín, japonés y chino mandarín.

Uno de sus mayores éxitos es My Heart Will Go On recordado por ser el tema central de la película “Titanic” de 1997. El tema se quedó con el Oscar a la “mejor canción original”.