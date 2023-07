El impactante video del momento en que gran roca se desprende y aplasta varios carros en plena carretera

Un terrible accidente ocurrió en la Carretera Nacional Kohima-Dimapur, en el estado de Nagaland, en la India, cuando una roca gigante cayó por una colina y aplastó tres automóviles, dejando dos personas muertas y tres heridas.

Un video publicado por la agencia de noticias ANI muestra el impactante momento en que la roca se precipitó sobre los coches que estaban parados en un atasco, convirtiéndolos en un montón de chatarra en cuestión de segundos.

Todo ocurrió en un parpadeo, por lo que probablemente, las personas adentro de los vehículos, ni siquiera se dieron cuenta de lo ocurrido.

La policía informó que una persona murió en el lugar del accidente. Mientras tanto, la otra víctima fatal falleció posteriormente en el hospital, y tres personas más resultaron heridas y recibieron tratamiento.

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today

(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN

— ANI (@ANI) July 4, 2023