La advertencia del jefe de la Policía de Perú al Tren de Aragua y la novia de ‘Maldito Cris’: «No nos van a atemorizar»

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, ha enviado un contundente mensaje a la banda criminal El Tren de Aragua, que ha intentado infiltrarse en el territorio peruano desde 2019.

En una entrevista con el programa Panorama, Revoredo afirmó que la policía peruana está preparada para enfrentar y neutralizar a esta organización delictiva, que se dedica al sicariato, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.

«El Tren de Aragua no va en el Perú. ¡No va! Lo que va es la ley, representada por la gloriosa Policía Nacional del Perú y las instituciones tutelares. La señorita Wanda del Valle Bermúdez, Mamera y todos sus integrantes de esta siniestra e irrecuperable organización criminal no van en el Perú, bajo cualquier costo«, dijo el coronel.

«Si Dios decide llevarme a donde me lleve, acá estamos, Primero está el Perú. Todos los policías nacionales estamos expuestos a esto y el Tren de Aragua no nos amedrenta. Nosotros sabemos de qué estamos hechos. Y si la vida decidió llevarnos a esto, para eso hemos jurado. A nosotros no nos van a atemorizar estos irrecuperables criminales», sentenció.

El coronel hizo un llamado a la población a colaborar con la policía y a denunciar cualquier actividad sospechosa o irregular. Asimismo, pidió a las autoridades competentes que agilicen los procesos judiciales y las deportaciones de los integrantes de El Tren de Aragua, para evitar que sigan operando desde las cárceles o que vuelvan a ingresar al país.

LA NOVIA DE MALDITO CRIS

Revoredo indicó que Wanda Bermúdez, quien fue novia de Maldito Cris, enfrentaría una posible condena de más de 30 años de prisión.

«Desde la adolescencia (Wanda) desconoce lo que es un derecho humano porque está acostumbrada a vivir en la línea de fuego, viendo descuartizamientos, esa es su carrera criminal», manifestó.

Ante esto, el Ministerio Público de Perú informó que el pedido de detención preliminar contra Wanda es por siete días por el presunto delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato.

“Lo último, Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho solicitó la detención preliminar por 7 días contra Wanda Bermúdez Vieira. Esto por el presunto delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato, en agravio del Cnel. PNP Víctor Revoredo Farfán”, señaló la institución.