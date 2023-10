Caleca: Competiremos en la primaria y no vamos a dejar a los venezolanos sin candidato en 2024

El candidato independiente Andrés Caleca reiteró su exhortación a los militantes de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Copei a que mantengan su participación en la primaria.

“Nosotros no vamos a dejar a la oposición venezolana sin candidato para la primaria del 22 de octubre, pero tampoco para las presidenciales del 2024. Andrés Caleca, el voluntariado con Caleca y el Movimiento por Venezuela, esperamos que nos apoyen si ganamos la primaria, de no ganar, apoyaremos al que la gane, pero nuestra política no existe ninguna posibilidad de dejar a los electores sin un candidato ni para la primaria, ni para el 2024”, afirmó el candidato independiente Andrés Caleca.

En su visita a la ciudad de Maturín, Caleca estuvo acompañado por Simón Calzadilla, secretario general nacional del Movimiento por Venezuela, organización que respalda su candidatura.

Desde allí les hizo un llamado a los militantes de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Copei ODCA a participar activamente en la primaria a realizarse el próximo 22 de octubre, “que no cunda el desánimo, que en sus manos está la realización exitosa de la primaria. Ese es el primer escollo que hay que superar”.

La primaria ha provocado un cambio fundamental en el panorama político venezolano, estos tres meses de campaña han despertado al país, afirmó Caleca, quien recordó que hasta ese momento el venezolano estaba desmovilizado, preocupado por resolver sus problemas personales.

“Maduro vivía el sueño de cualquier autócrata, la primaria es el inicio de la redemocratización del país, del regreso a la política de los ciudadanos”, sentenció.