CNE iniciará jornada especial de Registro Electoral este 7-Oct para nuevos votantes y actualizar datos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que este sábado, 7 de octubre, pondrá en marcha una jornada especial de Registro Electoral para inscribir nuevos votantes y actualizar la plataforma.

El Poder Electoral publicó un comunicado este mismo viernes. «Es un evento de gran importancia para fortalecer nuestro Servicio Electoral Permanente», apuntó, y precisó que desplegarán cientos de puntos para registrarse.

«Desplegaremos un total de 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos del registro electoral en todo el país. El único documento requerido válido para el registro electoral es la cédula de identidad», indica el documento.

El CNE no aclaró en dónde estarán los puntos de inscripción y cuánto tiempo estarán operativos. También se desconocen cuándo estas personas pasarán a formar parte del Registro Electoral.

MILLONES SIN INSCRIBIRSE

Las elecciones presidenciales están pautadas para el próximo año, aunque todavía no se conoce la fecha. Mientras tanto, millones de venezolanos no están inscritos en el Registro Electoral y no pueden expresar su derecho al voto.

“Desde 2021, advertíamos la gran brecha de jóvenes que no están inscritos. En este momento son más de 3.500.000”, dijo Wanda Cedeño, abogada y coordinadora de Voto Joven, en una entrevista para Unión Radio.

Cedeño recordó en septiembre que el Registro Electoral solo está abierto en las capitales de los estados. Esto dificulta que los jóvenes puedan inscribirse, a lo que se suma que el CNE «no tiene campañas para motivar la inscripción».

El CNE indicó que, para finales de julio, había 20.948.155 de votantes inscritos en el Registro Electoral. Sin embargo, a puertas de las presidenciales, más de tres millones de jóvenes todavía no han ejercido su derecho al voto por primera vez.