El bombazo de Rosales: Por fin aclara que NO dejará la gobernación, ni va a primarias

Manuel Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo, alegó este miércoles que no se lanzó a las primarias para no dejar la Gobernación de Zulia y aseguró que insiste en la “unidad” de cara a las elecciones presidenciales.

“¿Quién no quiere ser presidente? Pero 14 candidatos… Si hay algo que hemos planteado nosotros es la unidad y el respeto a los demás. ¿Me voy a lanzar a enredar más eso? Yo tengo una responsabilidad con el Zulia”, dijo Rosales.

El líder de Un Nuevo Tiempo habló durante la presentación de la Zona Económica Especial en Zulia, en la que aclaró que no dejará la gobernación de la entidad por lanzar su candidatura a las primarias.

“A mí me eligieron como gobernador y voy a estar donde me corresponde. Mi silla no va a estar vacía. Voy a ir al espacio al que tenga que ir. No me voy a esconder ni voy a salir corriendo; no le tengo miedo a nadie. Asumí una responsabilidad”, afirmó Rosales.

SE DEFIENDE DE SUS CRÍTICOS

Rosales también se defendió de la ola de críticas que ha recibido en las últimas semanas por su trato con el gobierno de Maduro y sostuvo que aprovechará las propuestas del chavismo para mejorar las condiciones del Zulia.

“Me acusan de que estoy en una negociación y entregado a no sé quién. No se va a postular a candidato presidencial porque anda en una cosa por debajo, pero si me postulo eso ya está arreglado para que sea candidato de la unidad”, afirmó.

El gobernador recordó la actividad en el Lago de Maracaibo, en la que se encontró con Nicolás Maduro. “¿Cómo no iba a ir a la vereda? Ahí aproveché y le presenté al presidente la propuesta de la zona económica especial”, añadió.

🔵 Manuel Rosales: si no me postulo como candidato, dicen que ando en una cosa y si me postulo dicen que ya está arreglado para que yo sea el candidato de la Unidad. 🗣️ ¿Quién no quiere ser Presidente? ¿Pero 14 candidatos? Si hay algo que nosotros tenemos planteado es la unidad

Rosales afirmó que ha “aprovechado” estos encuentros y descartó que “esté en una cosa” con el chavismo. “Inmediatamente, salen diciendo que estoy entregado al régimen. Ofreció unos recursos y se los arranqué de la mano de una vez. ¿Le voy a decir que estamos bravos?”, acotó.

Un Nuevo Tiempo, liderado por Manuel Rosales, descartó participar en las primarias opositoras. El partido originario de Zulia afirmó que más adelante elegirán a quién apoyarán de cara a las presidenciales.