Siguió un consejo de belleza en TikTok y terminó en desastre, le tuvieron que operar un ojo

El Internet está sorprendido por el caso de una joven en México, quien sufrió graves consecuencias físicas por seguir consejos de belleza en TikTok y alertó a otros internautas sobre la situación.

El caso trascendió cuando la joven, identificada como @entre_letrasea en TikTok. Ella contó en la red social que consiguió un consejo de belleza que consiste en usar aceite de coco en el rostro para remover el maquillaje.

En primera instancia, la joven no sufrió problemas y consideró que era una solución efectiva, especialmente para las pestañas. Sin embargo, poco después comenzó a ver daños físicos en su rostro.

La joven precisó que primero se comenzó a hinchar su ojo y se desarrolló un orzuelo. De inmediato se preocupó, así que contó la experiencia en TikTok y pidió consejos a sus seguidores, pero ninguno funcionó.

JOVEN SUFRIÓ MUCHO DOLOR

Ante la ausencia de respuestas, la joven decidió acudir al médico y le exprimieron el orzuelo. No obstante, esto no mejoró la situación, sino que la empeoró, dado que comenzó a sentir aún más dolor.

La joven pasó meses sin notar mejoría y buscó la opinión de otro médico. Fue en ese momento cuando recibió la noticia: debía pasar por el quirófano para solucionar el problema, puesto que el aceite de coco obstruyó un conducto de su ojo.

“La moraleja del día es que las cosas de la cocina se quedan en la cocina, no te las pongas en la cara ni en los ojos”, aseveró la joven en su cuenta de TikTok.

No tuvo otra opción que seguir el consejo de su médico y se sometió a la operación. Finalmente, consiguió recuperarse, pero no dudó en compartir su historia en TikTok para que otros internautas no cometan el mismo error.